Ціни на фрукти і ягоди б'ють рекорди: чи будуть дешевшати черешня, полуниця і абрикоси
Три хвилі весняних заморозків значно пошкодили ягоди та фруктові культури України. Фокус дослідив, чи стабілізуються ціни та які фрукти будуть у дефіциті для споживачів 2025 року.
Через погодні умови навесні 2025-го врожай абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини зазнав втрат до 30-85 %, залежно від регіону. Експерти кажуть про здорожчання фруктів в Україні. Водночас і заспокоюють — ціни стабілізуються. Фокус дізнався, коли і за яких умов.
Які наразі ціни на фрукти і ягоди в Україні
Станом на 19 червня 2025 року, з урахуванням даних редакції з ринків, магазинів, а також прогнозів експертів, можна казати про значне здорожчання окремих видів продуктів. Наприклад, яблук. Якщо їхня середня ціна торік становила близько 28 грн/за кг, залежно від сорту, а у травні 2025-го — в діапазоні 48-70 грн/кг, то зараз, в червні, середня ціна яблук становить близько 69-85 грн/кг. Проте, якщо для нових яблук початок літа — ще не сезон, то полуниця, черешня, абрикоси, лохина є показовою групою продуктів для червня.
Продукт
Мін. ціна (грн/кг)
Макс. ціна (грн/кг)
Коментар
Полуниця
170
339
Черешня
180
380
Вітчизняна - 180–200; імпорт — до 380 грн
Абрикоси
100
130
Київ - 100 грн; Львів — 130 грн (імпорт)
Лохина
80
200
Опт. ціни стартують від 80 грн/кг; роздріб до 200 грн/кг в Черкаській обл.
Як бачимо, черешня цьогоріч побила рекорди. За даними аналітиків платформи для плодоовочевого бізнесу EastFruit, має найвищий рівень цін за 10 останніх років. І попри таку високу ціну, якість черешні відносно невисока.
А ось справжню лохину, ранній врожай якої значно пошкодили весняні заморозки, слід чекати не раніше липня.
За словами члена Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, на врожай кісточкових дуже негативно вплинули погодні умови — заморозки навесні 2025-го.
"Аграрії понесли величезні збитки, тому що вони працюють цілий рік, щоб зібрати один врожай. Вийшло так, що в них цілий рік випав", — зазначив експерт галузі.
Через погодні умови навесні 2025-го врожай абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини зазнав втрат до 30-85 %
Водночас, зауважив, що ціни ще стабілізуються, адже попит споживачів на ягоди і фрукти в сезон задовольняють здебільшого малі фермерські господарства. Завдяки ним вартість буде прийнятною.
"Взагалі в літній період таким продовольством, як овочі, фрукти, ягоди, українців здебільшого забезпечують домогосподарства, а також малі фермерські господарства. Вони завжди стабілізують ціни на такі групи товарів. Тож, гадаю, в літній період ціни будуть більш-менш доступними для українців", — додав він.
Із Дмитром Соломчуком погоджується експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин і додає, що заморозки — не єдина причина втрат врожаю, адже основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані. Щодо черешні у третій декаді червня, можливо, і варто очікувати зниження ціни на цю ягоду. А ось, зокрема, абрикоси будуть в дефіциті і здебільшого імпортні.
Заморозки - не єдина причина втрат врожаю, адже основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані
"Крім того, що традиційне місце основного зростання абрикосів — це нині окуповані території Запоріжчини, так ще і у фермерських господарствах, які традиційно вирощують цей вид кісточкових, там, на жаль, були приморозки того моменту, коли було цвітіння. Говорять, що абрикосів буде на 50-60% менше, ніж очікуваний врожай. Безперечно буде імпорт. Але що таке імпорт в наших реаліях, ми усвідомлюємо. Буде багато залежати від курсу гривні до долара", — каже Олег Пендзин.Важливо
Тож, за словами експертів, з групою кісточкових в Україні будуть проблеми. Через низький врожай, окупацію, девальвацію гривні та ускладнену логістику українцям не слід сподіватися на обвал цін на ягоди та фрукти. Навпаки, у пік сезону вони все одно додадуть у вартості щонайменше 20%, а то і всі 50%, порівняно з вартістю у 2024 році.
Як Фокус писав раніше, черешня цього року багатьом — "не по кишені".