Три хвилі весняних заморозків значно пошкодили ягоди та фруктові культури України. Фокус дослідив, чи стабілізуються ціни та які фрукти будуть у дефіциті для споживачів 2025 року.

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Через погодні умови навесні 2025-го врожай абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини зазнав втрат до 30-85 %, залежно від регіону. Експерти кажуть про здорожчання фруктів в Україні. Водночас і заспокоюють — ціни стабілізуються. Фокус дізнався, коли і за яких умов.

Які наразі ціни на фрукти і ягоди в Україні

Станом на 19 червня 2025 року, з урахуванням даних редакції з ринків, магазинів, а також прогнозів експертів, можна казати про значне здорожчання окремих видів продуктів. Наприклад, яблук. Якщо їхня середня ціна торік становила близько 28 грн/за кг, залежно від сорту, а у травні 2025-го — в діапазоні 48-70 грн/кг, то зараз, в червні, середня ціна яблук становить близько 69-85 грн/кг. Проте, якщо для нових яблук початок літа — ще не сезон, то полуниця, черешня, абрикоси, лохина є показовою групою продуктів для червня.

Продукт Мін. ціна (грн/кг) Макс. ціна (грн/кг) Коментар Полуниця 170 339 Закарпаття - 170 грн опт; мережі — 269–339 грн/кг Черешня 180 380 Вітчизняна - 180–200; імпорт — до 380 грн Абрикоси 100 130 Київ - 100 грн; Львів — 130 грн (імпорт) Лохина 80 200 Опт. ціни стартують від 80 грн/кг; роздріб до 200 грн/кг в Черкаській обл.

Як бачимо, черешня цьогоріч побила рекорди. За даними аналітиків платформи для плодоовочевого бізнесу EastFruit, має найвищий рівень цін за 10 останніх років. І попри таку високу ціну, якість черешні відносно невисока.

А ось справжню лохину, ранній врожай якої значно пошкодили весняні заморозки, слід чекати не раніше липня.

Справжню українську лохину слід чекати не раніше липня Фото: Freepik

За словами члена Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, на врожай кісточкових дуже негативно вплинули погодні умови — заморозки навесні 2025-го.

"Аграрії понесли величезні збитки, тому що вони працюють цілий рік, щоб зібрати один врожай. Вийшло так, що в них цілий рік випав", — зазначив експерт галузі.

Через погодні умови навесні 2025-го врожай абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини зазнав втрат до 30-85 %

Водночас, зауважив, що ціни ще стабілізуються, адже попит споживачів на ягоди і фрукти в сезон задовольняють здебільшого малі фермерські господарства. Завдяки ним вартість буде прийнятною.

"Взагалі в літній період таким продовольством, як овочі, фрукти, ягоди, українців здебільшого забезпечують домогосподарства, а також малі фермерські господарства. Вони завжди стабілізують ціни на такі групи товарів. Тож, гадаю, в літній період ціни будуть більш-менш доступними для українців", — додав він.

Ціни на черешню 2025 року побили рекорди Фото: Freepik

Із Дмитром Соломчуком погоджується експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин і додає, що заморозки — не єдина причина втрат врожаю, адже основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані. Щодо черешні у третій декаді червня, можливо, і варто очікувати зниження ціни на цю ягоду. А ось, зокрема, абрикоси будуть в дефіциті і здебільшого імпортні.

Заморозки - не єдина причина втрат врожаю, адже основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані

"Крім того, що традиційне місце основного зростання абрикосів — це нині окуповані території Запоріжчини, так ще і у фермерських господарствах, які традиційно вирощують цей вид кісточкових, там, на жаль, були приморозки того моменту, коли було цвітіння. Говорять, що абрикосів буде на 50-60% менше, ніж очікуваний врожай. Безперечно буде імпорт. Але що таке імпорт в наших реаліях, ми усвідомлюємо. Буде багато залежати від курсу гривні до долара", — каже Олег Пендзин.

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Тож, за словами експертів, з групою кісточкових в Україні будуть проблеми. Через низький врожай, окупацію, девальвацію гривні та ускладнену логістику українцям не слід сподіватися на обвал цін на ягоди та фрукти. Навпаки, у пік сезону вони все одно додадуть у вартості щонайменше 20%, а то і всі 50%, порівняно з вартістю у 2024 році.

Як Фокус писав раніше, черешня цього року багатьом — "не по кишені".