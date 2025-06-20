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Економіка

Ціни на фрукти і ягоди б'ють рекорди: чи будуть дешевшати черешня, полуниця і абрикоси

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Фото: Getty Images | Ціни на черешню побили рекорди, а абрикоси будуть в дефіциті 2025 року

Три хвилі весняних заморозків значно пошкодили ягоди та фруктові культури України. Фокус дослідив, чи стабілізуються ціни та які фрукти будуть у дефіциті для споживачів 2025 року.

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Через погодні умови навесні 2025-го врожай абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини зазнав втрат до 30-85 %, залежно від регіону. Експерти кажуть про здорожчання фруктів в Україні. Водночас і заспокоюють — ціни стабілізуються. Фокус дізнався, коли і за яких умов.

Які наразі ціни на фрукти і ягоди в Україні

Станом на 19 червня 2025 року, з урахуванням даних редакції з ринків, магазинів, а також прогнозів експертів, можна казати про значне здорожчання окремих видів продуктів. Наприклад, яблук. Якщо їхня середня ціна торік становила близько 28 грн/за кг, залежно від сорту, а у травні 2025-го — в діапазоні 48-70 грн/кг, то зараз, в червні, середня ціна яблук становить близько 69-85 грн/кг. Проте, якщо для нових яблук початок літа — ще не сезон, то полуниця, черешня, абрикоси, лохина є показовою групою продуктів для червня.

Продукт

Мін. ціна (грн/кг)

Макс. ціна (грн/кг)

Коментар

Полуниця

170

339

Закарпаття - 170 грн опт; мережі — 269–339 грн/кг 

Черешня

180

380

Вітчизняна - 180–200; імпорт — до 380 грн

Абрикоси

100

130

Київ - 100 грн; Львів — 130 грн (імпорт)

Лохина

80

200

Опт. ціни стартують від 80 грн/кг; роздріб до 200 грн/кг в Черкаській обл.

Як бачимо, черешня цьогоріч побила рекорди. За даними аналітиків платформи для плодоовочевого бізнесу EastFruit, має найвищий рівень цін за 10 останніх років. І попри таку високу ціну, якість черешні відносно невисока.

А ось справжню лохину, ранній врожай якої значно пошкодили весняні заморозки, слід чекати не раніше липня.

Справжню українську лохину слід чекати не раніше липня Fullscreen
Справжню українську лохину слід чекати не раніше липня
Фото: Freepik

За словами члена Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, на врожай кісточкових дуже негативно вплинули погодні умови — заморозки навесні 2025-го.

"Аграрії понесли величезні збитки, тому що вони працюють цілий рік, щоб зібрати один врожай. Вийшло так, що в них цілий рік випав", — зазначив експерт галузі.

Через погодні умови навесні 2025-го врожай абрикосів, персиків, черешні, яблук, лохини зазнав втрат до 30-85 %

Водночас, зауважив, що ціни ще стабілізуються, адже попит споживачів на ягоди і фрукти в сезон задовольняють здебільшого малі фермерські господарства. Завдяки ним вартість буде прийнятною.

"Взагалі в літній період таким продовольством, як овочі, фрукти, ягоди, українців здебільшого забезпечують домогосподарства, а також малі фермерські господарства. Вони завжди стабілізують ціни на такі групи товарів. Тож, гадаю, в літній період ціни будуть більш-менш доступними для українців", — додав він.

Ціни на черешню 2025 року побили рекорди Fullscreen
Ціни на черешню 2025 року побили рекорди
Фото: Freepik

Із Дмитром Соломчуком погоджується експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин і додає, що заморозки — не єдина причина втрат врожаю, адже основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані. Щодо черешні у третій декаді червня, можливо, і варто очікувати зниження ціни на цю ягоду. А ось, зокрема, абрикоси будуть в дефіциті і здебільшого імпортні.

Заморозки - не єдина причина втрат врожаю, адже основні регіони виробництва кісточкових культур в Україні наразі окуповані

"Крім того, що традиційне місце основного зростання абрикосів — це нині окуповані території Запоріжчини, так ще і у фермерських господарствах, які традиційно вирощують цей вид кісточкових, там, на жаль, були приморозки того моменту, коли було цвітіння. Говорять, що абрикосів буде на 50-60% менше, ніж очікуваний врожай. Безперечно буде імпорт. Але що таке імпорт в наших реаліях, ми усвідомлюємо. Буде багато залежати від курсу гривні до долара", — каже Олег Пендзин.

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Тож, за словами експертів, з групою кісточкових в Україні будуть проблеми. Через низький врожай, окупацію, девальвацію гривні та ускладнену логістику українцям не слід сподіватися на обвал цін на ягоди та фрукти. Навпаки, у пік сезону вони все одно додадуть у вартості щонайменше 20%, а то і всі 50%, порівняно з вартістю у 2024 році.

Як Фокус писав раніше, черешня цього року багатьом — "не по кишені".