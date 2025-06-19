Цены выше, чем в Европе: тарифы на газ в Украине выросли на 60% за месяц

Цены на природный газ в Украине стремительно поднялись. Основным драйвером этого роста стали увеличившиеся цены на газ в Европе, однако не менее значимыми оказались и внутренние причины.

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18 июня стоимость газа в Украине составила 31 500 гривен за 1000 кубометров с учетом НДС — это рекордный уровень с 24 ноября 2022 года. Об этом сообщает портал ExPro.

В среду на украинском рынке цена на газ колебалась в диапазоне от 31 200 до 31 900 гривен за тысячу кубометров с учетом НДС. К концу торгов стоимость увеличилась и достигла отметки в 32 000 гривен за 1000 кубометров. Цена голубого топлива без НДС составила от 626 до 640 долларов за тысячу кубометров, что эквивалентно примерно 51-52 евро за мегаватт-час (около 2 490,9 гривен).

Такие цены действуют исключительно на украинском газовом рынке и не распространяются на поставки для производителей тепла, электроэнергии и населения, которые получают газ по фиксированным тарифам. В мае 2025 года стоимость газа в Украине начала стремительно расти, увеличившись за месяц на 60%. В последние дни темпы подорожания еще более ускорились. Рост цен объясняют как внешними, так и внутренними причинами:

Повышаются цены на газ в европейских хабах. В среду стоимость топлива впервые превысила 40 евро на 1 мегаватт-час.

Рост стоимости газа в Европе вызван геополитическими рисками, в частности конфликтом между Израилем и Ираном, который может повлиять на глобальную торговлю и спрос на сжиженный газ (LNG).

Главным внутренним фактором роста цен на газ является стабильно высокий спрос на украинском рынке. Промышленные потребители активно закупают голубое топливо на следующий месяц и создают запасы на зиму.

Из-за дефицита растет разница между ценами на газ в Европе и Украине. В частности, 18 июня газ на украинском рынке торговался на 12 евро дороже за один за мегаватт-час, чем на нидерландском TTF.

Напомним, в 2025 году цена на газ для домашних потребителей осталась неизменной.

Также Фокус писал о том, что в июне 2025 года часть граждан Украины получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание.