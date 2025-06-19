Ціни вищі, ніж у Європі: тарифи на газ в Україні зросли на 60% за місяць

Ціни на природний газ в Україні стрімко піднялися. Основним драйвером цього зростання стали ціни на газ, що збільшилися в Європі, проте не менш значущими виявилися і внутрішні причини.

Related video

18 червня вартість газу в Україні склала 31 500 гривень за 1000 кубометрів з урахуванням ПДВ — це рекордний рівень з 24 листопада 2022 року. Про це повідомляє портал ExPro.

У середу на українському ринку ціна на газ коливалася в діапазоні від 31 200 до 31 900 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. До кінця торгів вартість збільшилася і досягла позначки в 32 000 гривень за 1000 кубометрів. Ціна блакитного палива без ПДВ становила від 626 до 640 доларів за тисячу кубометрів, що еквівалентно приблизно 51-52 євро за мегават-годину (близько 2 490,9 гривень).

Такі ціни діють виключно на українському газовому ринку і не поширюються на поставки для виробників тепла, електроенергії та населення, які отримують газ за фіксованими тарифами. У травні 2025 року вартість газу в Україні почала стрімко зростати, збільшившись за місяць на 60%. Останніми днями темпи подорожчання ще більше прискорилися. Зростання цін пояснюють як зовнішніми, так і внутрішніми причинами:

Підвищуються ціни на газ у європейських хабах. У середу вартість палива вперше перевищила 40 євро на 1 мегават-годину.

Зростання вартості газу в Європі спричинене геополітичними ризиками, зокрема конфліктом між Ізраїлем та Іраном, що може вплинути на глобальну торгівлю та попит на скраплений газ (LNG).

Головним внутрішнім чинником зростання цін на газ є стабільно високий попит на українському ринку. Промислові споживачі активно закуповують блакитне паливо на наступний місяць і створюють запаси на зиму.

Через дефіцит зростає різниця між цінами на газ у Європі та Україні. Зокрема, 18 червня газ на українському ринку торгувався на 12 євро дорожче за один за мегават-годину, ніж на нідерландському TTF.

Нагадаємо, 2025 року ціна на газ для домашніх споживачів залишилася незмінною.

Також Фокус писав про те, що в червні 2025 року частина громадян України отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.