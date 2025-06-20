Сезон лесных ягод 2025: в Украине начали продавать землянику и чернику, какие цены

В Украине стартовал сезон лесных ягод — земляники и черники, которые одними из первых начали продавать на Волыни. Цены на ягоды варьируются в зависимости от региона и могут измениться: при этом земляника стабильно стоит вдвое больше черники.

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Ягодники из окрестностей с самого утра работают над сбором урожая в лесах, а затем съезжаются в города, где на местных рынках предлагают свежую ягоду. В Волынской области, в частности городе Рожище, первые земляника и черника в 2025 году появились на местных рынках еще 14 июня, сообщило издание "Волинська Служба Новин".

Сезон земляники 2025: какая цена на ягоду

freshmart | земляника лесная

Лесная земляника — ягода деликатная, поэтому стабильно стоит дороже черники. На Волыни цена за стаканчик земляники составляет 100 гривен. За пол-литра продавцы просят 200 гривен, объясняя такую цену тем, что землянику собирать труднее, а еще — ягода быстро теряет свою свежесть.

В Хмельницком стаканчик земляники можно приобрести за 100 гривен, однако еще неделю назад цена составляла около 180 гривен за стакан.

В Ровно, как сообщили источники Фокуса, лесная земляника стоит примерно 180 гривен за стаканчик объемом примерно 300 миллилитров.

Совсем другая цена во Львове: Фокус узнал, что за пол-литра земляники здешние продавцы просят 300 гривен.

Сезон черники 2025: сколько стоит ягода

На Волыни за один стаканчик черники просят 50 гривен. Однако местные продавцы говорят, что цена может вырасти в случае, если ягод станет меньше из-за погодных условий.

Несмотря на цены, желающих приобрести лесные ягоды хватает. Люди уверяют: лесные земляника и черника — настоящий деликатес, который стоит своих денег.

Прогнозируется, что в ближайшие дни лесных ягод на рынках станет больше. Однако, вместе с этим, вырастет конкуренция, что также может повлиять на цены.

5 июня в Telegram-канале "Одесса info" показали, сколько стоит малина в супермаркетах и какие прогнозы на цены.

Напомним, 30 мая аналитики EastFruit рассказали, сколько в Украине стоит местная черешня.