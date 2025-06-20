Сезон лісових ягід 2025: в Україні почали продавати суницю і чорницю, які ціни

В Україні стартував сезон лісових ягід — суниці та чорниці, які одними з перших почали продавати на Волині. Ціни на ягоди варіюються залежно від регіону і можуть змінитися: при цьому суниця стабільно коштує удвічі більше за чорницю.

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Ягідники з околиць від самого ранку працюють над збором урожаю в лісах, а потім з'їжджаються до міст, де на місцевих ринках пропонують свіжу ягоду. У Волинській області, зокрема місті Рожище, перші суниця та чорниця у 2025 році з'явилися на місцевих ринках ще 14 червня, повідомило видання "Волинська Служба Новин".

Сезон суниці 2025: яка ціна на ягоду

freshmart | суниця лісова

Лісова суниця — ягода делікатна, тому стабільно коштує дорожче за чорницю. На Волині ціна за стаканчик суниці становить 100 гривень. За пів літра продавці просять 200 гривень, пояснюючи таку ціну тим, що суницю збирати важче, а ще — ягода швидко втрачає свою свіжість.

У Хмельницькому стаканчик суниці можна придбати за 100 гривень, однак ще тиждень тому ціна становила близько 180 гривень за стакан.

У Рівному, як повідомили джерела Фокусу, лісова суниця коштує приблизно 180 гривень за стаканчик об'ємом приблизно 300 мілілітрів.

Зовсім інша ціна у Львові: Фокус дізнався, що за пів літра суниці тутешні продавці просять 300 гривень.

Сезон чорниці 2025: скільки коштує ягода

На Волині за один стаканчик чорниці просять 50 гривень. Однак місцеві продавці кажуть, що ціна може зрости у випадку, якщо ягід стане менше через погодні умови.

Попри ціни, охочих придбати лісові ягоди не бракує. Люди запевняють: лісові суниця та чорниця — справжній делікатес, що вартує своїх грошей.

Прогнозується, що найближчими днями лісових ягід на ринках побільшає. Однак, разом із цим, виросте конкуренція, що також може вплинути на ціни.

5 червня у Telegram-каналі "Одесса info" показали, скільки коштує малина у супермаркетах та які прогнози на ціни.

Нагадаємо, 30 травня аналітики EastFruit розповіли, скільки в Україні коштує місцева черешня.