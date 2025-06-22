Тариф на газ в Украине: стала известна цена с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года для большинства потребителей природного газа будет введен фиксированный тариф, который установит газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». Это коснется около 12,5 миллионов украинских семей.

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В компании "Нафтогаз Украины" приняли решение сохранить основной тарифный годовой план "Фиксированный" на прежнем уровне еще на один год — до конца апреля 2026 года. В связи с этим, с сентября частные клиенты будут покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр. Об этом говорится в решении ГК "Нафтогаз Украины" относительно годовых тарифов.

"ГК "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет актуальной еще год", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято с учетом действующего моратория на замораживание тарифов на основные коммунальные услуги — запрета, введенного отдельным законом летом 2022 года. Годовой тарифный план продлили уже в четвертый раз с начала полномасштабной войны.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обслуживает около 98% всех потребителей.

В то же время, годовые тарифы у остальных поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Напомним, что цены на природный газ в Украине стремительно поднялись. Основным драйвером этого роста стали увеличившиеся цены на газ в Европе, однако не менее значимыми оказались и внутренние причины.

Также Фокус писал о том, что в июне 2025 года часть граждан Украины получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание.