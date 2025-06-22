Тариф на газ в Україні: стала відома ціна з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року для більшості споживачів природного газу буде запроваджено фіксований тариф, який встановить газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Це торкнеться близько 12,5 мільйонів українських сімей.

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У компанії "Нафтогаз України" ухвалили рішення зберегти основний тарифний річний план "Фіксований" на колишньому рівні ще на один рік — до кінця квітня 2026 року. У зв'язку з цим, з вересня приватні клієнти купуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Про це йдеться в рішенні ГК "Нафтогаз України" щодо річних тарифів.

"ГК "Нафтогаз України" продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Така ціна буде актуальною ще рік", — ідеться в повідомленні.

Таке рішення ухвалили з урахуванням чинного мораторію на заморожування тарифів на основні комунальні послуги — заборони, введеної окремим законом влітку 2022 року. Річний тарифний план продовжили вже вчетверте від початку повномасштабної війни.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обслуговує близько 98% усіх споживачів.

Водночас річні тарифи у решти постачальників коливатимуться від 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Нагадаємо, що ціни на природний газ в Україні стрімко піднялися. Основним драйвером цього зростання стали ціни на газ, що збільшилися в Європі, проте не менш значущими виявилися і внутрішні причини.

Також Фокус писав про те, що в червні 2025 року частина громадян України отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.