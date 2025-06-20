Отдых в Одессе: сколько платят украинцы за жилье возле моря летом в 2025 году
В Одессе подскочили цены на летнюю аренду жилья — бюджетных вариантов почти не осталось.
С началом летнего сезона 2025 года в Одессе значительно выросли цены на аренду жилья. Особенно подорожали квартиры и дома у моря. Фокус собрал все, что известно про аренду жилья и цены на отели и хостелы в Одессе на данным момент.
Однокомнатные квартиры в Приморском и Киевском районах сдают по цене от 12 тысяч гривен в месяц.
Также можно снять квартиру и посуточно — по цене от 600 грн за сутки.
В элитной Аркадии средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 2000 гривен в сутки, двухкомнатные - от 2,5 тысяч гривен.
Часто в объявлениях указывают, что жилье можно арендовать минимум на трое суток. В большинстве случаев при бронировании следует предоставить предоплату.
Цены на отели остаются в промежутке 1,5-2,5 тысяч гривен в зависимости от расположения и удобств.
Также в Одессе доступны и более бюджетные варианты — хостелы от 400 грн за сутки.
Отметим, 4 июня Фокус писал о трех самых дешевых курортных городах Европы, в которых можно провести летний отпуск в 2025 году. Один из них расположен на берегу Черного моря в Болгарии, два других — на Средиземном (Греция и Италия).
Напоминаем, медиа расспросили украинцев, какие они планируют провести отпуск-2025, и выяснили, какое количество людей имеет желание и возможность поехать за границу.