Отдых в Одессе: сколько платят украинцы за жилье возле моря летом в 2025 году

В Одессе подскочили цены на летнюю аренду жилья — бюджетных вариантов почти не осталось.

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С началом летнего сезона 2025 года в Одессе значительно выросли цены на аренду жилья. Особенно подорожали квартиры и дома у моря. Фокус собрал все, что известно про аренду жилья и цены на отели и хостелы в Одессе на данным момент.

Однокомнатные квартиры в Приморском и Киевском районах сдают по цене от 12 тысяч гривен в месяц.

Цены на аренду жилья в Одессе

Также можно снять квартиру и посуточно — по цене от 600 грн за сутки.

Цены на аренду жилья в Одессе

В элитной Аркадии средняя цена на однокомнатные квартиры составляет 2000 гривен в сутки, двухкомнатные - от 2,5 тысяч гривен.

Цены на аренду жилья в Одессе

Часто в объявлениях указывают, что жилье можно арендовать минимум на трое суток. В большинстве случаев при бронировании следует предоставить предоплату.

Цены на отели остаются в промежутке 1,5-2,5 тысяч гривен в зависимости от расположения и удобств.

Цены на аренду отелей в Одессе

Также в Одессе доступны и более бюджетные варианты — хостелы от 400 грн за сутки.

Цены на аренду хостела в Одессе

Отметим, 4 июня Фокус писал о трех самых дешевых курортных городах Европы, в которых можно провести летний отпуск в 2025 году. Один из них расположен на берегу Черного моря в Болгарии, два других — на Средиземном (Греция и Италия).

Напоминаем, медиа расспросили украинцев, какие они планируют провести отпуск-2025, и выяснили, какое количество людей имеет желание и возможность поехать за границу.