Відпочинок в Одесі: скільки платять українці за житло біля моря влітку 2025 року

В Одесі підскочили ціни на літню оренду житла — бюджетних варіантів майже не залишилося.

Related video

З початком літнього сезону 2025 року в Одесі значно зросли ціни на оренду житла. Особливо подорожчали квартири і будинки біля моря. Фокус зібрав усе, що відомо про оренду житла і ціни на готелі та хостели в Одесі на даний момент.

Однокімнатні квартири в Приморському та Київському районах здають за ціною від 12 тисяч гривень на місяць.

Ціни на оренду житла в Одесі

Також можна зняти квартиру і подобово — за ціною від 600 грн за добу.

Ціни на оренду житла в Одесі

В елітній Аркадії середня ціна на однокімнатні квартири становить 2000 гривень на добу, двокімнатні — від 2,5 тисяч гривень.

Ціни на оренду житла в Одесі

Часто в оголошеннях вказують, що житло можна орендувати мінімум на три доби. У більшості випадків під час бронювання слід надати передоплату.

Ціни на готелі залишаються в проміжку 1,5-2,5 тисяч гривень залежно від розташування і зручностей.

Ціни на оренду готелів в Одесі

Також в Одесі доступні й більш бюджетні варіанти — хостели від 400 грн за добу.

Ціни на оренду хостелу в Одесі

Зазначимо, 4 червня Фокус писав про три найдешевші курортні міста Європи, в яких можна провести літню відпустку в 2025 році. Одне з них розташоване на березі Чорного моря в Болгарії, два інших — на Середземному (Греція та Італія).

Нагадуємо, медіа розпитали українців, які вони планують провести відпустку-2025, і з'ясували, яка кількість людей має бажання і можливість поїхати за кордон.