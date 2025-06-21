На какую пенсию может рассчитывать украинец со средней зарплатой

В Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию в размере 5269,9 грн. Но это при условии, что среднюю зарплату вы будете получать в течение 35 лет или в среднем за жизнь будете иметь среднюю зарплату.

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Если у человека есть 40 лет стажа, в течение которых он получал среднюю зарплату, то в 2025 году он будет получать 6022,8 грн пенсии, подсчитал Obozrevatel.

Размер выплаты может увеличиваться с ростом зарплаты.

Например, если вы получали не среднюю зарплату, а на 50% выше (сейчас это 27 883 грн), то размер пенсии составит 7904,9 грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. С такой зарплатой, но 40 годами стажа можно получать уже 9034,2 грн пенсии.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные — спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное.

Самые высокие пенсии (по закону — пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Средние пенсии в Украине в зависимости от их вида

По возрасту: получают 7 490 320 человек, средняя пенсия — 6085,74 грн;

По инвалидности: получают 1 574 456 человек, средняя пенсия — 5364,98 грн;

В случае потери кормильца: получают 682 890 человек, средняя пенсия — 6493,20 грн;

За выслугу лет: получают 525 134 человек, средняя пенсия — 12 315,12 грн;

Социальные пенсии: получают 54 646 человек, средняя пенсия — 2826,49 грн;

Пожизненное содержание судей: получают 3929 человек, средняя пенсия — 108 321,63 грн.

Как считают пенсии в Украине

Для расчета пенсии применяют такую формулу: средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%.

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год лишь 1% расчетного заработка.

Сейчас время выхода на пенсию в Украине зависит только от стажа. Можно выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года меняются. Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа.

Напомним, в Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.

Ранее мы сообщали, какие пенсии в Украине и странах Европы. Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны).