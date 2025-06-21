На яку пенсію може розраховувати українець із середньою зарплатою

В Україні з середньою зарплатою та повним стажем можна заробити на пенсію у розмірі 5269,9 грн. Але це за умови, що середню зарплату ви будете отримувати впродовж 35 років або в середньому за життя матимете середню зарплату.

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Якщо в людини є 40 років стажу, впродовж яких вона отримувала середню зарплату, то в 2025 році вона отримуватиме 6022,8 грн пенсії, підрахував Obozrevatel.

Розмір виплати може збільшуватись зі зростанням зарплати.

Наприклад, якщо ви отримували не середню зарплату, а на 50% вищу (зараз це 27 883 грн), то розмір пенсії становитиме 7904,9 грн за умов, якщо у вас є 35 років стажу. З такою зарплатою, але 40 роками стажу можна отримувати вже 9034,2 грн пенсії.

Хто та які пенсії отримує в Україні

Пенсії в Україні отримують 10 млн 331 тис. осіб. З них пенсію за віком отримує майже 7,5 млн українців, решта – спецпенсіонери, пенсії по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо.

Найвищі пенсії (за законом – довічне грошове утримання) отримують судді. У середньому вони можуть розраховувати на виплату в розмірі понад 108 тис. грн.

Середні пенсії в Україні залежно від їхнього виду

За віком: отримують 7 490 320 осіб, середня пенсія — 6085,74 грн;

По інвалідності: отримують 1 574 456 осіб, середня пенсія — 5364,98 грн;

У разі втрати годувальника: отримують 682 890 осіб, середня пенсія — 6493,20 грн;

За вислугу років: отримують 525 134 осіб, середня пенсія — 12 315,12 грн;

Соціальні пенсії: отримують 54 646 осіб, середня пенсія — 2826,49 грн;

Довічне утримання суддів: отримують 3929 осіб, середня пенсія — 108 321,63 грн.

Як рахують пенсії в Україні

Для розрахунку пенсії застосовують таку формулу: середня зарплата за три попередні роки * ваш стаж у роках * співвідношення вашої зарплати до середньої * 1%.

Зараз середня зарплата за три попередні роки становить 15 057,09 грн. Це і є база, на основі якої рахується розмір пенсії. Як видно з формули, українці на пенсії можуть претендувати за кожен відпрацьований рік лише 1% розрахункового заробітку.

Зараз час виходу на пенсію в Україні залежить тільки від стажу. Можна вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років (більшість виходить на пенсію в 60 років).

Щоб вийти на пенсію в 65 років, достатньо мати 15 років стажу. А ось вимоги для виходу на пенсію в 60 та 63 роки змінюються. Гарантовано в 60 років можна вийти на пенсію, якщо ви маєте щонайменше 35 років стажу.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

Раніше ми повідомляли, які пенсії в Україні та країнах Європи. Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні).