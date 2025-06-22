Хуже климатической проблемы: Украина может потерять половину урожая к 2050 году

К 2050 году половина украинских сельхозугодий рискует попасть в зону засухи. Аграрии предупреждают: без системных решений страна может потерять миллионы гектаров плодородных земель.

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Изменение климата и снижение водного баланса ставят под угрозу значительную часть агросектора. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов отмечает, что одних только технологий No-till или Strip-till недостаточно для решения ситуации. По его словам, с текущим водным балансом и нормой орошения в 2 кубических метра на гектар, воды хватит только для орошения около 4 миллионов гектаров, сообщает AgroPortal.

"Что делать с остальными землями? 11 млн га просто невозможно будет использовать. Если мы начнем сокращать производство, это будет не только наша проблема как бизнеса и страны, но и мировая проблема. И, возможно, она будет хуже, чем климатические проблемы", — отметил Соколов.

Также он подчеркивает важность сосредоточения внимания на средних агропредприятиях, имеющих в пользовании от 1 до 10 тысяч гектаров. Именно они часто не имеют доступа к инновационным аграрным решениям.

"Если мы хотим иметь практическое влияние на сельское хозяйство, мы должны что-то предлагать аграрию, что ему улучшит жизнь и увеличит его урожаи", — подчеркнул эксперт.

Напомним, по словам кандидата географических наук, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Веры Балабух, потепление в полярных регионах может достичь +10 градусов, что приведет к удвоению продолжительности полярного лета — с 90 до 180 дней. Это приведет к масштабному таянию льда, что, в свою очередь, нарушит солено-температурный баланс океанических вод и ослабит течения, которые обогревают Европу.

Ранее Фокус сообщал, что названа дата, когда Земля перешагнет очередной климатический рубеж. Организация Объединенных Наций только что предупредила, что с вероятностью 70% среднее потепление с 2025 до 2029 года превысит международный ориентир в 1,5 градуса по Цельсию. Ожидается, что Земля так и останется на историческом уровне потепления.