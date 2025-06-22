Гірше за кліматичну проблему: Україна може втратити половину врожаю до 2050 року

До 2050 року половина українських сільгоспугідь ризикує потрапити в зону посухи. Аграрії попереджають: без системних рішень країна може втратити мільйони гектарів родючих земель.

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Зміна клімату та зниження водного балансу ставлять під загрозу значну частину агросектору. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов наголошує, що одних лише технологій No-till або Strip-till недостатньо для вирішення ситуації. За його словами, з поточним водним балансом і нормою зрошення у 2 кубічних метри на гектар, води вистачить лише для зрошення близько 4 мільйонів гектарів, повідомляє AgroPortal.

"Що робити з іншими землями? 11 млн га просто неможливо буде використовувати. Якщо ми почнемо скорочувати виробництво, це буде не лише наша проблема як бізнесу та країни, а й світова проблема. І, можливо, вона буде гіршою, ніж кліматичні проблеми", — зауважив Соколов.

Також він підкреслює важливість зосередження уваги на середніх агропідприємствах, що мають у користуванні від 1 до 10 тисяч гектарів. Саме вони часто не мають доступу до інноваційних аграрних рішень.

"Якщо ми хочемо мати практичний вплив на сільське господарство, ми повинні щось пропонувати аграрію, що йому покращить життя і збільшить його врожаї", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, за словами кандидатки географічних наук, завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віри Балабух, потепління в полярних регіонах може досягти +10 градусів, що призведе до подвоєння тривалості полярного літа — з 90 до 180 днів. Це призведе до масштабного танення льоду, що, своєю чергою, порушить солоно-температурний баланс океанічних вод і послабить течії, які обігрівають Європу.

Раніше Фокус повідомляв, що названо дату, коли Земля переступить черговий кліматичний рубіж. Організація Об'єднаних Націй щойно попередила, що з імовірністю 70% середнє потепління з 2025 до 2029 року перевищить міжнародний орієнтир у 1,5 градуса за Цельсієм. Очікується, що Земля так і залишиться на історичному рівні потепління.