От 10 до 55 евро в час: разница в зарплатах по странам ЕС шокирует

Для граждан Украины, выезжающих в европейские страны вследствие военных действий или с целью трудоустройства, актуальным остается вопрос: в каких государствах предлагается наиболее высокая оплата труда.

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Европейские государства можно условно разделить на четыре группы по уровню почасового заработка. Об этом сообщает портал Eurostat.

Три страны возглавили рейтинг по уровню почасовой оплаты труда:

Дания – 50,1 евро (2 405,5 гривны в час);

Люксембург – 55,2 евро (2 650,4 гривны в час);

Норвегия – 53,7 евро (2 578,4 гривны в час);

К числу стран, где платят от 30 до 50 евро в час, относятся девять европейских государств.

Австрия – 44,5 евро (2 136,7 гривны);

Бельгия – 48,2 евро (2 314,3 гривны);

Ирландия – 42,5 евро (2 040,6 гривны);

Италия – 30,9 евро (1 483,6 гривны);

Нидерланды – 45,2 евро (2 170,3 гривны);

Германия – 43,4 евро (2 083,8 гривны);

Финляндия – 37,7 евро (1 810,2 гривны);

Франция – 43,7 евро (2 098,2 гривны);

Швеция – 40,3 евро (1 935 гривен);

Восемь стран предлагают умеренные ставки — от 15 до 30 евро:

Эстония – 19,6 евро (941,1 гривны);

Испания – 25,5 евро (1 224,4 гривны);

Латвия – 15,1 евро (725 гривен);

Польша – 17,3 евро (830,6 гривны);

Португалия – 18,2 евро (873,8 гривны);

Словакия – 18,5 евро (888,2 гривны);

Словения – 27,1 евро (1 301,2 гривны);

Чехия – 18,2 евро (873,8 гривны);

Три страны ЕС предлагают самые скромные почасовые ставки, а именно 15 евро в час и менее:

Болгария – 10,6 евро (508,9 гривны);

Румыния – 12,5 евро (600,2 гривны);

Венгрия – 14,1 евро (677 гривен);

Важно отметить, что в 2025 году в некоторых регионах Украины предлагают зарплаты около 90 тысяч гривен из-за дефицита квалифицированных специалистов на рынке труда. Так, особенно востребованы фрезеровщики, токари и инженеры.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.