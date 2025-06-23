Від 10 до 55 євро на годину: різниця в зарплатах по країнах ЄС шокує

Для громадян України, які виїжджають до європейських країн унаслідок воєнних дій або з метою працевлаштування, актуальним залишається питання: у яких державах пропонується найвища оплата праці.

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Європейські держави можна умовно розділити на чотири групи за рівнем погодинного заробітку. Про це повідомляє портал Eurostat.

Три країни очолили рейтинг за рівнем погодинної оплати праці:

Данія — 50,1 євро (2 405,5 гривні на годину);

Люксембург — 55,2 євро (2 650,4 гривні на годину);

Норвегія — 53,7 євро (2 578,4 гривні на годину);

До числа країн, де платять від 30 до 50 євро на годину, належать дев'ять європейських держав.

Австрія — 44,5 євро (2 136,7 гривні);

Бельгія — 48,2 євро (2 314,3 гривні);

Ірландія — 42,5 євро (2 040,6 гривні);

Італія — 30,9 євро (1 483,6 гривні);

Нідерланди — 45,2 євро (2 170,3 гривні);

Німеччина — 43,4 євро (2 083,8 гривні);

Фінляндія — 37,7 євро (1 810,2 гривні);

Франція — 43,7 євро (2 098,2 гривні);

Швеція — 40,3 євро (1 935 гривень);

Вісім країн пропонують помірні ставки — від 15 до 30 євро:

Естонія — 19,6 євро (941,1 гривні);

Іспанія — 25,5 євро (1 224,4 гривні);

Латвія — 15,1 євро (725 гривень);

Польща — 17,3 євро (830,6 гривні);

Португалія — 18,2 євро (873,8 гривні);

Словаччина — 18,5 євро (888,2 гривні);

Словенія — 27,1 євро (1 301,2 гривні);

Чехія — 18,2 євро (873,8 гривні);

Три країни ЄС пропонують найскромніші погодинні ставки, а саме 15 євро на годину і менше:

Болгарія — 10,6 євро (508,9 гривні);

Румунія — 12,5 євро (600,2 гривні);

Угорщина — 14,1 євро (677 гривень);

Важливо зазначити, що 2025 року в деяких регіонах України пропонують зарплати близько 90 тисяч гривень через дефіцит кваліфікованих фахівців на ринку праці. Так, особливо затребувані фрезерувальники, токарі та інженери.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.