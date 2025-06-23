Могут остаться без выплат: почему иногда семьи военных получают отказ

Не во всех случаях семьи военнослужащих получают право на денежные выплаты — в некоторых ситуациях в предоставлении помощи могут отказать.

Related video

Командир воинской части имеет право отказать в выплатах семье погибшего или пропавшего без вести военнослужащего по четырем ключевым основаниям. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Родственники военнослужащих имеют право на получение государственных выплат. Однако в ряде случаев такие выплаты могут быть не назначены. Основания для отказа включают следующие:

заявление подали родственники, которые не имеют на это права;

документы поданы не полностью;

обращение поступило после трех лет с момента судебного решения о признании военного без вести отсутствующим или умершим (за определенными исключениями);

установлены факты добровольной сдачи военного в плен, самовольного оставления части или дезертирства.

Семьям погибших военнослужащих полагается единовременная денежная помощь. Её размер определяется в зависимости от обстоятельств гибели:

15 миллионов гривен – для тех, кто погиб в боевых действиях;

2 271 000 гривен (или 750 прожиточных минимумов по состоянию на 2025 год) – для погибших не во время боевых действий, но при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.