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Экономика

Могут остаться без выплат: почему иногда семьи военных получают отказ

ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Когда семьи военного получают отказ от получения выплат

Не во всех случаях семьи военнослужащих получают право на денежные выплаты — в некоторых ситуациях в предоставлении помощи могут отказать.

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Командир воинской части имеет право отказать в выплатах семье погибшего или пропавшего без вести военнослужащего по четырем ключевым основаниям. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Родственники военнослужащих имеют право на получение государственных выплат. Однако в ряде случаев такие выплаты могут быть не назначены. Основания для отказа включают следующие:

  • заявление подали родственники, которые не имеют на это права;
  • документы поданы не полностью;
  • обращение поступило после трех лет с момента судебного решения о признании военного без вести отсутствующим или умершим (за определенными исключениями);
  • установлены факты добровольной сдачи военного в плен, самовольного оставления части или дезертирства.

Семьям погибших военнослужащих полагается единовременная денежная помощь. Её размер определяется в зависимости от обстоятельств гибели:

  • 15 миллионов гривен – для тех, кто погиб в боевых действиях;
  • 2 271 000 гривен (или 750 прожиточных минимумов по состоянию на 2025 год) – для погибших не во время боевых действий, но при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.