Можуть залишитися без виплат: чому іноді сім'ї військових отримують відмову

Не у всіх випадках сім'ї військовослужбовців отримують право на грошові виплати — у деяких ситуаціях у наданні допомоги можуть відмовити.

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Командир військової частини має право відмовити у виплатах сім'ї загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця за чотирма ключовими підставами. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Родичі військовослужбовців мають право на отримання державних виплат. Однак у низці випадків такі виплати можуть бути не призначені. Підстави для відмови включають такі:

заяву подали родичі, які не мають на це права;

документи подано не повністю;

звернення надійшло після трьох років з моменту судового рішення про визнання військового безвісти відсутнім або померлим (за певними винятками);

встановлено факти добровільної здачі військового в полон, самовільного залишення частини або дезертирства.

Сім'ям загиблих військовослужбовців належить одноразова грошова допомога. Її розмір визначається залежно від обставин загибелі:

15 мільйонів гривень — для тих, хто загинув у бойових діях;

2 271 000 гривень (або 750 прожиткових мінімумів станом на 2025 рік) — для загиблих не під час бойових дій, але під час виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.