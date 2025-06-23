Украинцы готовы не уезжать за границу: исследователи выяснили, что может сдержать миграцию и отток населения

33,8% украинцев готовы пересмотреть намерение покинуть Украину, если будут иметь возможность достойно зарабатывать.

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Украинцы все больше склонны оставаться в своей стране, даже несмотря на длительную войну и угрозу новых атак. Об этом говорится по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае-июне 2025 года по заказу CASE Украина.

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Опрос показал, что 62,5% респондентов готовы оставаться в Украине при любых обстоятельствах, даже если экономические перспективы будут ограничены. В то же время, 33,8% украинцев готовы пересмотреть свои планы по выезду за границу, если в стране появится возможность достойно зарабатывать и поддерживать высокий уровень жизни.

Только 2,3% опрошенных заявили, что не останутся в Украине даже при улучшенных экономических условиях. В общем, это означает, что почти 96,3% граждан либо уже планируют остаться, либо готовы сделать это при благоприятных обстоятельствах.

Особенно ярко экономическая мотивация сказалась среди молодежи до 30 лет — более половины из них (54,5%) готовы остаться при достойном заработке. Мужчины также более склонны оставаться из-за экономических перспектив — их поддержка составляет 37,2%, тогда как среди женщин — 31,0%.

Региональные отличия также заметны: наибольшее желание оставаться при достойном доходе проявили жители Востока страны (38,8%). Несколько меньше таких в Центре (34,7%), на Юге (32,6%) и Западе (31,2%).

Опрос был проведен методом телефонного интервью среди 2004 года респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка охватила только находящиеся под контролем Украины территории после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.