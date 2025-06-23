Українці готові не виїжджати за кордон: дослідники з'ясували, що може стримати міграцію та відтік населення

33,8% українців готові переглянути намір покинути Україну, якщо матимуть можливість гідно заробляти.

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Українці дедалі більше схильні залишатися у своїй країні, навіть попри тривалу війну та загрозу нових атак. Про це йдеться за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в травні-червні 2025 року на замовлення CASE Україна.

Дослідники з'ясували, що може стримати міграцію та відтік населення

Опитування показало, що 62,5% респондентів готові залишатися в Україні за будь-яких обставин, навіть якщо економічні перспективи будуть обмежені. Водночас 33,8% українців готові переглянути свої плани щодо виїзду за кордон, якщо в країні з'явиться можливість гідно заробляти і підтримувати високий рівень життя.

Лише 2,3% опитаних заявили, що не залишаться в Україні навіть за поліпшених економічних умов. Загалом, це означає, що майже 96,3% громадян або вже планують залишитися, або готові зробити це за сприятливих обставин.

Особливо яскраво економічна мотивація далася взнаки серед молоді до 30 років — понад половину з них (54,5%) готові залишитися за умови гідного заробітку. Чоловіки також більш схильні залишатися через економічні перспективи — їхня підтримка становить 37,2%, тоді як серед жінок — 31,0%.

Регіональні відмінності також помітні: найбільше бажання залишатися при гідному доході виявили жителі Сходу країни (38,8%). Дещо менше таких у Центрі (34,7%), на Півдні (32,6%) і Заході (31,2%).

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю серед 2004 року респондентів віком від 18 років. Вибірка охопила тільки території, що перебувають під контролем України після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.