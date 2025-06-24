Некоторые пенсионеры должны вернуть часть выплат: в чем причина

Некоторым украинским пенсионерам в 2025 году придется вернуть часть ранее начисленных пенсионных выплат. В случае отказа вернуть средства добровольно, ПФУ будет взыскивать деньги в судебном порядке.

Related video

Государство имеет право вернуть излишне выплаченные пенсии. Такое развитие событий может ждать, если гражданин не сообщит ПФУ об изменении обстоятельств, влияющих на размер пенсии. Об этом сообщает ПФУ.

Пенсионерам следует помнить, что они обязаны уведомлять Пенсионный фонд Украины в следующих случаях:

устроились на работу или начали вести предпринимательскую деятельность (ФЛП);

уволились с работы или прекратили ведение предпринимательской деятельности;

пенсионер, которому выплачивают пенсию за выслугу лет, устроился на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (по закону, выплата пенсии за выслугу лет должна быть прекращена);

изменился адрес проживания;

изменился статус (например, речь идет о статусе ветеранов войны определенных категорий);

изменились обстоятельства, которые позволяли назначить доплату к пенсии (например, в случае трудоустройства гражданина, которому предоставляют доплату за содержание несовершеннолетних детей).

Кроме того, переплата пенсии может возникнуть и по вине работодателя — если в Пенсионный фонд были переданы недостоверные сведения о размере заработной платы или продолжительности страхового стажа пенсионера. В таких случаях излишне начисленные суммы также подлежат возврату, даже если сам пенсионер не знал о допущенной ошибке.

По информации ПФУ, об изменениях обстоятельств, влияющих на размер пенсионной выплаты, нужно сообщать:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

дистанционно — через портал е-услуг ПФУ.

На уведомление Пенсионного фонда о важных изменениях пенсионерам отводится 10 дней с момента их наступления. Если этого не сделать, и в результате произойдёт переплата, излишне полученные средства подлежат возврату.

Возврат может осуществляться добровольно — по заявлению гражданина, либо принудительно — через решение суда. В случае принудительного взыскания задолженность будет погашаться за счёт ежемесячного удержания из пенсии, но не более 20% от её размера до полного погашения долга перед фондом.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.