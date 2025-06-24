Деякі пенсіонери мають повернути частину виплат: у чому причина

Деяким українським пенсіонерам у 2025 році доведеться повернути частину раніше нарахованих пенсійних виплат. У разі відмови повернути кошти добровільно, ПФУ стягуватиме гроші в судовому порядку.

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Держава має право повернути надміру виплачені пенсії. Такий розвиток подій може чекати, якщо громадянин не повідомить ПФУ про зміну обставин, що впливають на розмір пенсії. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсіонерам слід пам'ятати, що вони зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України в таких випадках:

влаштувалися на роботу або почали вести підприємницьку діяльність (ФОП);

звільнилися з роботи або припинили ведення підприємницької діяльності;

пенсіонер, якому виплачують пенсію за вислугу років, влаштувався на роботу за фахом, що дає право на призначення такого виду пенсії (за законом, виплату пенсії за вислугу років має бути припинено);

змінилася адреса проживання;

змінився статус (наприклад, ідеться про статус ветеранів війни певних категорій);

змінилися обставини, які дозволяли призначити доплату до пенсії (наприклад, у разі працевлаштування громадянина, якому надають доплату за утримання неповнолітніх дітей).

Крім того, переплата пенсії може виникнути і з вини роботодавця — якщо до Пенсійного фонду було передано недостовірні відомості про розмір заробітної плати або тривалість страхового стажу пенсіонера. У таких випадках надмірно нараховані суми також підлягають поверненню, навіть якщо сам пенсіонер не знав про допущену помилку.

За інформацією ПФУ, про зміни обставин, що впливають на розмір пенсійної виплати, потрібно повідомляти:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ.

На повідомлення Пенсійного фонду про важливі зміни пенсіонерам відводиться 10 днів з моменту їх настання. Якщо цього не зробити, і в результаті відбудеться переплата, надмірно отримані кошти підлягають поверненню.

Повернення може здійснюватися добровільно — за заявою громадянина, або примусово — через рішення суду. У разі примусового стягнення заборгованість погашатиметься за рахунок щомісячного утримання з пенсії, але не понад 20% від її розміру до повного погашення боргу перед фондом.

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