Более 61 млрд грн за пять месяцев: поступления военного сбора рекордно выросли

С января по май 2025 года украинцы перечислили в государственный бюджет свыше 61,6 миллиарда гривен в виде военного сбора.

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Эта сумма почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года — на 45,2 млрд грн больше. Для сравнения, за январь – май 2024 года налогоплательщики перечислили 16,4 млрд гривен военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В налоговой службе объясняют такой резкий рост двумя главными причинами: с 1 декабря 2024 г. ставка военного сбора была увеличена до 5%, а также благодаря сознательной позиции граждан, которые добросовестно и вовремя платят налоги, поддерживая тем самым украинских защитников.

Наибольшие суммы военного сбора поступили из следующих регионов:

Киев – 20,1 млрд грн;

Днепропетровская область – 7,1 млрд грн;

Львовская область – 4,7 млрд грн;

Харьковская область – 3,9 млрд грн;

Отметим, что с 2025 года в Украине обновлены ставки военного сбора для разных категорий граждан. Так, физические лица-предприниматели (ФЛП) первой, второй и четвертой групп обязаны ежемесячно уплачивать 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января – в этом году сумма составляет 800 гривен.

Плательщики единого налога третьей группы, за исключением е-резидентов, перечисляют 1% от своего дохода раз в квартал. Для ФЛП на общей системе предусмотрен сбор в размере 5% от чистого годового налогооблагаемого дохода.

Наемные работники отчисляют 5% от начисленной заработной платы. При этом военнослужащие и сотрудники силовых структур, включая ВСУ, СБУ, разведку, Нацгвардию и другие службы, платят 1,5% с полученного денежного довольствия и вознаграждений.

Напомним, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям украинцев, которые получают жилищные субсидии, не продлят выплаты автоматически. Чтобы продолжить получать помощь, им необходимо подать заявление на продление.