Понад 61 млрд грн за п'ять місяців: надходження військового збору рекордно зросли

Із січня до травня 2025 року українці перерахували до державного бюджету понад 61,6 мільярда гривень у вигляді військового збору.

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Ця сума майже вчетверо більша, ніж за той самий період минулого року — на 45,2 млрд грн більше. Для порівняння, за січень — травень 2024 року платники податків перерахували 16,4 млрд гривень військового збору. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

У податковій службі пояснюють таке різке зростання двома головними причинами: з 1 грудня 2024 р. ставку військового збору збільшили до 5%, а також завдяки свідомій позиції громадян, які сумлінно і вчасно сплачують податки, підтримуючи тим самим українських захисників.

Найбільші суми військового збору надійшли з таких регіонів:

Київ — 20,1 млрд грн;

Дніпропетровська область — 7,1 млрд грн;

Львівська область — 4,7 млрд грн;

Харківська область — 3,9 млрд грн;

Зазначимо, що з 2025 року в Україні оновлено ставки військового збору для різних категорій громадян. Так, фізичні особи-підприємці (ФОП) першої, другої та четвертої груп зобов'язані щомісяця сплачувати 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня, — цього року сума становить 800 гривень.

Платники єдиного податку третьої групи, за винятком е-резидентів, перераховують 1% від свого доходу раз на квартал. Для ФОП на загальній системі передбачено збір у розмірі 5% від чистого річного оподатковуваного доходу.

Наймані працівники відраховують 5% від нарахованої заробітної плати. Водночас військовослужбовці та співробітники силових структур, включно із ЗСУ, СБУ, розвідкою, Нацгвардією та іншими службами, платять 1,5% з отриманого грошового забезпечення і винагород.

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