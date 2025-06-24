В Украине хотят изменить правила выдачи кредитов: что известно

В Украине разработали новые правила на условия кредитования военнослужащих и ветеранов. Предлагают по-особенному считать кредитные лимиты для военных.

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Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа" отметил, что предложения были озвучены на заседании комитета при участии профильных министерств, Национального банка и банковских учреждений.

Нардепы поделились своими наработками по решению проблемы потребительских кредитов для военных. Они предлагают:

банки, где обслуживаются военнослужащие — установить кредитные лимиты для них в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца (депутаты рекомендуют зафиксировать это в межбанковском меморандуме);

Кабмину — разработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим (четких источников финансирования нардепы не указали);

Минобороны и Генеральному штабу ВСУ — установление четкого перечня документов для военнослужащих, на основании которых финучреждения обязаны выдавать льготные кредиты.

Кроме того, в финкомитете призывают не распространять льготные условия кредитования, которые предлагаются военным, на работников силового блока, которые не принимали непосредственного участия в отпоре вооруженной агрессии РФ и обеспечении национальной безопасности. Речь идет о работниках таких структур:

Офис Генерального прокурора;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

Государственное бюро расследований;

Бюро экономической безопасности;

Служба судебной охраны.

Напомним, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, которые предоставляют услуги или продают товары. Документ уменьшит существующую налоговую ставку с 18 до 5%.

Напомним, законопроект о налогах за продажи на цифровых платформах не коснется предпринимателей, которые ведут официальную деятельность и платят налоги.