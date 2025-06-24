В Україні хочуть змінити правила видачі кредитів: що відомо

В Україні розробили нові правила на умови кредитування військовослужбовців та ветеранів. Пропонують по-особливому рахувати кредитні ліміти для військових.

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Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з фракції "Слуга народу" зазначив, що пропозиції були озвучені на засіданні комітету за участі профільних міністерств, Національного банку та банківських установ.

Нардепи поділилися своїми напрацюваннями щодо розв'язання проблеми споживчих кредитів для військових. Вони пропонують:

банки, де обслуговуються військовослужбовці – встановити кредитні ліміти для них у розмірі їхньої середньомісячної зарплати за останні три місяці (депутати рекомендують зафіксувати це у міжбанківському меморандумі);

Кабміну – розробити механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям (чітких джерел фінансування нардепи не вказали);

Міноборони та Генеральному штабу ЗСУ – встановлення чіткого переліку документів для військовослужбовців, на підставі яких фінустанови зобов’язані видавати пільгові кредити.

Окрім того, в фінкомітеті закликають не поширювати пільгові умови кредитування, які пропонуються військовим, на працівників силового блоку, які не брали безпосередньої участі у відсічі збройної агресії РФ та забезпеченні національної безпеки. Йдеться про працівників таких структур:

Офіс Генерального прокурора;

Національне антикорупційне бюро України;

Державне бюро розслідувань;

Бюро економічної безпеки;

Служба судової охорони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Документ зменшить наявну податкову ставку з 18 до 5%.

Нагадаємо, законопроєкт про податки за продажі на цифрових платформах не торкнеться підприємців, які ведуть офіційну діяльність і платять податки.