Некоторые продукты подешевеют, а хлеб подорожает: что будет с ценами в июле 2025

В первой половине года украинцы почувствовали, как сезонные овощи и фрукты выросли в цене, стабильно недешевой была и молочная продукция. Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что в июле ожидается удешевление продуктов, но не всех.

Related video

Цены на овощи в Украине снизятся, как известно из комментария эксперта "Новини.LIVE" от 24 июня. Традиционно они начинают падать в июне, но из-за плохой погоды с заморозками и сильными дождями этот период в 2025 году сместился.

Овощи серьезно подешевеют, в частности речь идет о томатах, огурцах, молодом картофеле, луке и т.д. Что же касается фруктов, в этом году в Украине большой недород черешни, вишни, абрикосов и других косточковых.

"Были заморозки, урожаи оказались плохими. Разве что из южных областей пойдут небольшие партии. Но значительного удешевления не будет", — спрогнозировал экономист.

Упаковка яиц категории С1 примерно с середины весны в среднем стоит от 68 до 74 гривен. Пендзин заверил, что в ближайшее время куриные яйца подешевеют, и такая тенденция уже наблюдается.

"70% стоимости — это затраты на комбикорм, в основе которого кукуруза. Надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродится, то с осени яйца начнут дорожать", — отметил он.

Молочные продукты, в частности кисломолочные и твердые сыры, сливочное масло и молоко, тоже уже постепенно дешевеют. Цена начала падать в мае, и эта тенденция продолжится. Эксперт объяснил удешевление тем, что скот перешел на открытый выпас. По его словам, летом из-за неблагоприятных колебаний стоимости этой продукции переживать не придется.

Однако цены на хлебобулочные изделия только растут, несмотря на урожайность зерновых. Ежемесячно подорожание составляет 1,3-2%, и такая динамика — традиционная, пока не появится новый урожай и в зависимости от него сформируется новая цена на хлеб.

"Мы практически доили урожай прошлого года, и непонятно, сколько соберут зерновых в 2025-м. Хлеб не будет дешеветь в июле, это 100%. А когда станет понятна цена новых помольных партий, тогда увидим, как изменится стоимость хлебобулочных изделий. Вряд ли она снизится", — добавил Пендзин.

Напомним, глава Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко предупреждал, что до конца года хлеб в Украине может подорожать на 20%. Среди причин — рост цен на все ингредиенты, а также подорожание электроэнергии и логистики.

В СМИ 20 июня передавали, что на Волыни одними из первых начали продавать землянику и чернику. Цена за стаканчик земляники в зависимости от региона достигает 100-180 гривен, а во Львове за пол-литра ягод просят 300 гривен.