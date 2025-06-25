Деякі продукти подешевшають, а хліб подорожчає: що буде з цінами у липні 2025

В першій половині року українці відчули, як сезонні овочі й фрукти зросли в ціні, стабільно недешевою була й молочна продукція. Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що у липні очікується подешевшання продуктів, але не всіх.

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Ціни на овочі в Україні знизяться, як відомо з коментаря експерта "Новини.LIVE" від 24 червня. Традиційно вони починають падати у червні, але через погану погоду з заморозками та сильними дощами цей період у 2025 році змістився.

Овочі серйозно подешевшають, зокрема йдеться про томати, огірки, молоду картоплю, цибулю тощо. Що ж стосується фруктів, цього року Україна має великий недорід черешні, вишні, абрикосів й інших кісточкових.

"Були приморозки, врожаї виявилися поганими. Хіба що з південних областей підуть невеликі партії. Але значного здешевлення не буде", — спрогнозував економіст.

Упаковка яєць категорії С1 приблизно з середини весни в середньому коштує від 68 до 74 гривень. Пендзин запевнив, що найближчим часом курячі яйця подешевшають, і така тенденція вже спостерігається.

"70% вартості — це витрати на комбікорм, в основі якого кукурудза. Треба почекати врожаю: якщо кукурудза погано вродить, то з осені яйця почнуть дорожчати", — зауважив він.

Молочні продукти, зокрема кисломолочні й тверді сири, вершкове масло і молоко, теж вже поступово дешевшають. Ціна почала падати у травні, і ця тенденція продовжиться. Експерт пояснив подешевшання тим, що худоба перейшла на відкритий випас. З його слів, влітку через несприятливі коливання вартості цієї продукції перейматись не доведеться.

Однак ціни на хлібобулочні вироби лише ростуть попри врожайність зернових. Щомісяця подорожчання становить 1,3-2%, і така динаміка — традиційна, доки не з’явиться новий урожай і залежно від нього сформується нова ціна на хліб.

"Ми практично доїли врожай минулого року, і незрозуміло, скільки зберуть зернових у 2025-му. Хліб не буде дешевшати в липні, це 100%. А коли стане зрозуміла ціна нових помольних партій, тоді побачимо, як зміниться вартість хлібобулочних виробів. Навряд чи вона знизиться", — додав Пендзин.

Нагадаємо, голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко попереджав, що до кінця року хліб в Україні може подорожчати на 20%. Серед причин — зростання цін на усі інгредієнти, а також подорожчання електроенергії й логістики.

У ЗМІ 20 червня передавали, що на Волині одними з перших почали продавати суниці та чорниці. Ціна за стаканчик суниці залежно від регіону сягає 100-180 гривень, а у Львові за півлітра ягід просять 300 гривень.