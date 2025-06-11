До кінця року в Україні хліб подорожчає на 20%: названо причини

Хліб в Україні протягом 2025 року може подорожчати на 20%, вважає голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Серед причин — зростання цін на всі інгредієнти, електроенергію, логістику та необхідність підвищення зарплат.

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Про це Олександр Тараненко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

До кінця 2025 року ціни на хліб в Україні можуть зрости на 20%, проте це навряд чи підірве бюджет української родини, вважає голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

"Не здивуюся, якщо так станеться. Усе до того йде", — сказав він.

Тараненко розповів, що зараз відпускна ціна кілограма хліба з хлібозаводу становить трохи більше ніж 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами подекуди сягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%.

"Не будемо брати вітчизняну статистику — вона не відповідає дійсності через наявність тіньового ринку та інших нюансів. Об'єктивно зараз українець споживає 150−200 г хліба щодня, тобто на місяць — близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200−210 грн. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 гривень більше", - пояснив Тараненко.

Він визнав, що для українських пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 гривень — це відчутна сума, але не вважає, що 40 гривень на місяць підірвуть бюджет української родини.

Серед причин подорожчання хліба Тараненко назвав зростання цін на всі інгредієнти хліба: борошно, дріжджі, жири, цукор.

Також зросла вартість електроенергії, логістика і вимоги держави для підприємств, критично важливих для економіки, з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тисяч грн.

"З вирахуванням податків на руки люди отримають 16 тис. грн. До цього середня зарплата в нашому бізнесі становила 13−15−16 тис. гривень, незалежно від підприємства. Погодьтеся, невисока зарплата. Але коли хтось каже, що пекарі наживаються, це зовсім не так. Підвищення зарплати навіть на 20−30% - це істотне збільшення витрат виробника за умови, що прибуткову частину наростити не можемо", — пояснив Тараненко та зауважив, що рентабельність хлібного бізнесу наразі складає трохи більше за нуль, а часто за деякими сортами хліба — менше за нуль.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, вартість продуктів в Україні уже майже не відрізняється від цін у сусідніх європейських державах, а окремі товари навіть коштують дорожче. У разі повторного неврожаю це дасть змогу уникнути стрімкого зростання інфляції.

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