До конца года в Украине хлеб подорожает на 20%: названы причины

Хлеб в Украине в течение 2025 года может подорожать на 20%, считает глава Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко. Среди причин — рост цен на все ингредиенты, электроэнергию, логистику и необходимость повышения зарплат.

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Об этом Александр Тараненко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

До конца 2025 года цены на хлеб в Украине могут вырасти на 20%, однако это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи, считает глава Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

"Не удивлюсь, если так произойдет. Все к тому идет", — сказал он.

Тараненко рассказал, что сейчас отпускная цена килограмма хлеба с хлебозавода составляет чуть более 40 грн. При этом маржа супермаркетов на хлебе по разным маркетинговым механизмам иногда достигает 30%, хотя законодательно не должна превышать 10%.

"Не будем брать отечественную статистику — она не соответствует действительности из-за наличия теневого рынка и других нюансов. Объективно сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц — около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн. Если цена за год увеличится на 20%, то человек будет тратить ежемесячно на хлеб на 40 гривен больше", — пояснил Тараненко.

Он признал, что для украинских пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения 40 гривен — это ощутимая сумма, но не считает, что 40 гривен в месяц подорвут бюджет украинской семьи.

Среди причин подорожания хлеба Тараненко назвал рост цен на все ингредиенты хлеба: муку, дрожжи, жиры, сахар.

Также выросла стоимость электроэнергии, логистика и требования государства для предприятий, критически важных для экономики, с правом бронировать персонал, повысить зарплаты до 20 тысяч грн.

"С вычетом налогов на руки люди получат 16 тыс. грн. До этого средняя зарплата в нашем бизнесе составляла 13-15-16 тыс. гривен, независимо от предприятия. Согласитесь, невысокая зарплата. Но когда кто-то говорит, что пекари наживаются, это совсем не так. Повышение зарплаты даже на 20-30% — это существенное увеличение расходов производителя при условии, что прибыльную часть нарастить не можем", — пояснил Тараненко и отметил, что рентабельность хлебного бизнеса сейчас составляет чуть больше нуля, а часто по некоторым сортам хлеба — меньше нуля.

Напомним, по оценкам НБУ, стоимость продуктов в Украине уже почти не отличается от цен в соседних европейских государствах, а отдельные товары даже стоят дороже. В случае повторного неурожая это позволит избежать стремительного роста инфляции.

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