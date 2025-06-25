Украинцам заплатят за некачественный газ: кто и как может получить деньги

Украинцы должны получать газ высокого качества. В противном случае Оператор "Газораспределительных сетей" (ГРС) обязан будет компенсировать потребителям ущерб.

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Если экспертиза подтвердит, что поставленный газ не соответствовал установленным стандартам, суммы в счетах за газ пересчитают в пользу потребителей. Об этом говорится в материале издания "ГазПравда".

Кроме того, оператор газораспределительных магистралей (ГРМ) обязан обеспечивать круглосуточный доступ к газораспределительной системе и гарантировать передачу соответствующих объемов природного газа.

"Следующая обязанность логически связана с основной. Если оператор должен обеспечить доставку газа надлежащего качества, то он же должен и платить компенсацию в случае несоответствия качества природного газа", — говорится в сообщении.

Если потребитель получил газ низкого качества, оператор газораспределительной системы (ГРМ) обязан пересчитать объем поставленного природного газа и выплатить соответствующую компенсацию.

Для этого давление и/или качество газа должны не соответствовать параметрам, установленным в Кодексе газораспределительных систем. Главным показателем качества природного газа является его теплота сгорания (калорийность), которая по государственным стандартам должна составлять не менее 7 600 ккал на кубический метр.

Проверка давления и качества "голубого топлива" проводится только после подачи потребителем письменного заявления. Представитель оператора газораспределительной системы (ГРМ) обязан прибыть для проведения замеров в течение двух рабочих дней в городах и в течение пяти календарных дней в сельской местности, согласовав время визита с потребителем.

"Но злоупотреблять этой обязанностью оператора ГРМ не нужно. Если Ваше подозрение окажется необоснованным и показатели потребленного газа будут в пределах нормы, то компенсировать расходы, которые понес оператор на проведение физико-химического анализа, будете именно вы", — отмечается в материале.

При этом у потребителя есть право за свой счет инициировать проведение анализа физико-химических показателей природного газа в альтернативной химлаборатории.

Напомним, что цены на природный газ в Украине стремительно поднялись. Основным драйвером этого роста стали увеличившиеся цены на газ в Европе, однако не менее значимыми оказались и внутренние причины.

Также Фокус писал о том, что в июне 2025 года часть граждан Украины получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание.