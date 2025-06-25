Українцям заплатять за неякісний газ: хто і як може отримати гроші

Українці повинні отримувати газ високої якості. В іншому разі Оператор "Газорозподільних мереж" (ГРМ) зобов'язаний буде компенсувати споживачам збитки.

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Якщо експертиза підтвердить, що поставлений газ не відповідав встановленим стандартам, суми в рахунках за газ перерахують на користь споживачів. Про це йдеться в матеріалі видання "ГазПравда".

Крім того, оператор газорозподільних магістралей (ГРМ) зобов'язаний забезпечувати цілодобовий доступ до газорозподільної системи та гарантувати передавання відповідних обсягів природного газу.

"Наступний обов'язок логічно пов'язаний з основним. Якщо оператор має забезпечити доставку газу належної якості, то він же має і сплачувати компенсацію в разі невідповідності якості природного газу", — йдеться в повідомленні.

Якщо споживач отримав газ низької якості, оператор газорозподільної системи (ГРМ) зобов'язаний перерахувати обсяг поставленого природного газу і виплатити відповідну компенсацію.

Для цього тиск та/або якість газу повинні не відповідати параметрам, встановленим у Кодексі газорозподільних систем. Головним показником якості природного газу є його теплота згоряння (калорійність), яка за державними стандартами має становити не менше 7 600 ккал на кубічний метр.

Перевірка тиску та якості "блакитного палива" проводиться тільки після подання споживачем письмової заяви. Представник оператора газорозподільної системи (ГРМ) зобов'язаний прибути для проведення замірів протягом двох робочих днів у містах та протягом п'яти календарних днів у сільській місцевості, узгодивши час візиту зі споживачем.

"Але зловживати цим обов'язком оператора ГРМ не потрібно. Якщо Ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть у межах норми, то компенсувати витрати, яких зазнав оператор на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви", — наголошується в матеріалі.

Водночас у споживача є право власним коштом ініціювати проведення аналізу фізико-хімічних показників природного газу в альтернативній хімлабораторії.

Нагадаємо, що ціни на природний газ в Україні стрімко піднялися. Основним драйвером цього зростання стали ціни на газ, що збільшилися в Європі, проте не менш значущими виявилися і внутрішні причини.

Також Фокус писав про те, що в червні 2025 року частина громадян України отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.