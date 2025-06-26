Пенсии и соцвыплаты для лиц с инвалидностью: изменится ли размер помощи в июле

Люди с инвалидностью в Украине остаются одной из наиболее уязвимых групп населения, требующих постоянной государственной поддержки.

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В 2025 году им продолжают предоставлять различные формы финансовой помощи, включая пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Некоторые из этих выплат были пересмотрены и изменены уже в марте 2025 года. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Для граждан с инвалидностью размер пенсии рассчитывается в виде определенного процента от базовой пенсии по возрасту. Эти показатели устанавливает Пенсионный фонд Украины и они зависят от группы инвалидности:

лица с I группой инвалидности получают 100% от размера пенсии по возрасту. Эта группа устанавливается лицам со стойкими, значительно выраженными нарушениями функций организма, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности и нетрудоспособности или невозможности самообслуживания;

для лиц с ІІ группой инвалидности размер пенсии составляет 90% от пенсии по возрасту. Эта группа назначается лицам со стойкими, выраженными нарушениями функций организма, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности;

лица с ІІІ группой инвалидности получают 50% от пенсии по возрасту. Эта группа устанавливается лицам со стойкими, умеренной выраженности функциональными нарушениями, приводящими к умеренному ограничению жизнедеятельности.

При расчете размера пенсии учитываются не только категория инвалидности, но и страховой стаж человека. Также важным фактором является период с момента установления инвалидности до достижения пенсионного возраста, который в Украине равен 60 годам.

Такой подход позволяет сделать расчет более справедливым, принимая во внимание длительность времени, в течение которого человек имел инвалидность и мог быть ограничен в трудовой деятельности.

Стоит подчеркнуть, что люди с инвалидностью с детства, у которых отсутствует необходимый страховой стаж (например, из-за состояния здоровья, препятствующего работе), не получают пенсию по инвалидности в привычном виде. Тем не менее, государство предоставляет им социальную помощь, которая оформляется через органы социальной защиты населения и направлена на обеспечение минимального материального уровня для тех, кто не смог накопить страховой стаж.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.