Пенсії та соцвиплати для осіб з інвалідністю: чи зміниться розмір допомоги в липні

Люди з інвалідністю в Україні залишаються однією з найбільш вразливих груп населення, які потребують постійної державної підтримки.

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У 2025 році їм продовжують надавати різні форми фінансової допомоги, включно з пенсіями по інвалідності та соціальними виплатами. Деякі з цих виплат були переглянуті та змінені вже в березні 2025 року. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Для громадян з інвалідністю розмір пенсії розраховується у вигляді певного відсотка від базової пенсії за віком. Ці показники встановлює Пенсійний фонд України і вони залежать від групи інвалідності:

особи з I групою інвалідності отримують 100% від розміру пенсії за віком. Ця група встановлюється особам зі стійкими, значно вираженими порушеннями функцій організму, що призводять до значного обмеження життєдіяльності та непрацездатності або неможливості самообслуговування;

для осіб із ІІ групою інвалідності розмір пенсії становить 90% від пенсії за віком. Ця група призначається особам зі стійкими, вираженими порушеннями функцій організму, що призводять до значного обмеження життєдіяльності;

особи з ІІІ групою інвалідності отримують 50% від пенсії за віком. Цю групу встановлюють особам зі стійкими, помірної вираженості функціональними порушеннями, що призводять до помірного обмеження життєдіяльності.

Під час розрахунку розміру пенсії враховуються не тільки категорія інвалідності, а й страховий стаж людини. Також важливим фактором є період з моменту встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку, який в Україні дорівнює 60 рокам.

Такий підхід дає змогу зробити розрахунок більш справедливим, беручи до уваги тривалість часу, протягом якого людина мала інвалідність і могла бути обмежена у трудовій діяльності.

Варто підкреслити, що люди з інвалідністю з дитинства, у яких немає необхідного страхового стажу (наприклад, через стан здоров'я, що перешкоджає роботі), не отримують пенсію з інвалідності у звичному вигляді. Проте держава надає їм соціальну допомогу, яка оформляється через органи соціального захисту населення і спрямована на забезпечення мінімального матеріального рівня для тих, хто не зміг накопичити страховий стаж.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.