Какую пенсию будет получать украинец со средней зарплатой: сумма удивит

В Украине при средней зарплате и полном трудовом стаже можно рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Для этого необходимо получать среднюю зарплату на протяжении 35 лет или иметь такой показатель в среднем за всю жизнь.

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Размер выплаты заметно вырастет по мере увеличения заработной платы. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Если ваша зарплата была не средней, а на 50% выше средней (то есть сейчас — 27 883 грн), то при наличии 35 лет стажа пенсия составит 7 904,9 грн. При 40 годах стажа и такой же зарплате размер пенсии может достигать 9 034,2 грн.

В Украине пенсию получают 10,331 миллиона человек. Из них почти 7,5 миллиона — пенсионеры по возрасту, а остальные — это спецпенсионеры, которые получают выплаты по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие.

В Украине самые высокие пенсии получают судьи — их выплаты, которые по закону считаются пожизненным денежным содержанием, в среднем превышают 108 тысяч гривен. Это значительно выше, чем средние пенсии по другим категориям.

По последним данным, пенсию по возрасту получают около 7,5 миллионов человек, при этом средний размер такой выплаты составляет примерно 6086 гривен. Пенсии по инвалидности получают более 1,5 миллиона украинцев, и их средний размер — около 5365 гривен.

Также пенсии в случае потери кормильца получают почти 683 тысячи человек со средней выплатой в 6493 гривны. Пенсионеры, которые вышли на пенсию за выслугу лет, насчитывают более полумиллиона, и размер их средней пенсии превышает 12 тысяч гривен.

Социальные пенсии, предназначенные для наиболее уязвимых категорий, получают более 54 тысяч человек с средней выплатой чуть более 2800 гривен.

Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Как видно из формулы, украинцы на пенсии могут претендовать за каждый отработанный год лишь на 1% расчетного заработка.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.