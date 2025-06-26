Яку пенсію отримуватиме українець із середньою зарплатою: сума здивує

В Україні за середньої зарплати і повного трудового стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі 5269,9 грн. Для цього необхідно отримувати середню зарплату протягом 35 років або мати такий показник у середньому за все життя.

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Розмір виплати помітно зросте в міру збільшення заробітної плати. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Якщо ваша зарплата була не середньою, а на 50% вищою за середню (тобто зараз — 27 883 грн), то за наявності 35 років стажу пенсія становитиме 7 904,9 грн. При 40 роках стажу і такій самій зарплаті розмір пенсії може сягати 9 034,2 грн.

В Україні пенсію отримують 10,331 мільйона осіб. Із них майже 7,5 мільйона — пенсіонери за віком, а решта — це спецпенсіонери, які отримують виплати за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника та інші.

В Україні найвищі пенсії отримують судді — їхні виплати, які за законом вважаються довічним грошовим утриманням, у середньому перевищують 108 тисяч гривень. Це значно вище, ніж середні пенсії за іншими категоріями.

За останніми даними, пенсію за віком отримують близько 7,5 мільйона осіб, при цьому середній розмір такої виплати становить приблизно 6086 гривень. Пенсії по інвалідності отримують понад 1,5 мільйона українців, і їхній середній розмір — близько 5365 гривень.

Також пенсії в разі втрати годувальника отримують майже 683 тисячі осіб із середньою виплатою в 6493 гривні. Пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугу років, налічують понад півмільйона, і розмір їхньої середньої пенсії перевищує 12 тисяч гривень.

Соціальні пенсії, призначені для найбільш вразливих категорій, отримують понад 54 тисячі осіб із середньою виплатою трохи більше 2800 гривень.

Для розрахунку пенсії застосовують таку формулу:

середня зарплата за три попередні роки * ваш стаж у роках * співвідношення вашої зарплати до середньої * 1%

Наразі середня зарплата за три попередні роки становить 15 057,09 грн. Це і є база, на основі якої рахується розмір пенсії. Як видно з формули, українці на пенсії можуть претендувати за кожен відпрацьований рік лише на 1% розрахункового заробітку.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.