Не только субсидии: как украинцам меньше платить за коммуналку

Многие украинцы снижают расходы на коммунальные услуги за счёт государственной поддержки. Но это далеко не единственный способ сэкономить на оплате ЖКХ.

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В частности, жители Украины могут снизить расходы, заменив обычные лампы накаливания на энергосберегающие LED-светильники. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Таким образом, удастся сократить затраты на электроэнергию — семья сможет сэкономить до 1 000 гривен в год. Еще один способ уменьшить счета — снизить температуру воды в бойлере.

Многие устройства по умолчанию нагревают воду до 70 градусов Цельсия, однако для комфортного использования вполне достаточно и 55 градусов. Это простое изменение также может принести до 1 000 гривен экономии в год.

Не менее важную роль в экономии играет и бытовая техника. Например, если стиральная машина или холодильник имеют низкий класс энергоэффективности, они могут потреблять в два раза больше электроэнергии по сравнению с современными энергоэффективными моделями.

Переход на более экономные устройства – еще один вариант, как снизить нагрузку на семейный бюджет.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.