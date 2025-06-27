Не тільки субсидії: як українцям менше платити за комуналку

Багато українців знижують витрати на комунальні послуги за рахунок державної підтримки. Але це далеко не єдиний спосіб заощадити на оплаті ЖКГ.

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Зокрема, жителі України можуть знизити витрати, замінивши звичайні лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-світильники. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Таким чином, вдасться скоротити витрати на електроенергію — сім'я зможе заощадити до 1 000 гривень на рік. Ще один спосіб зменшити рахунки — знизити температуру води в бойлері.

Багато пристроїв за замовчуванням нагрівають воду до 70 градусів Цельсія, проте для комфортного використання цілком достатньо і 55 градусів. Ця проста зміна також може принести до 1 000 гривень економії на рік.

Не менш важливу роль в економії відіграє і побутова техніка. Наприклад, якщо пральна машина або холодильник мають низький клас енергоефективності, вони можуть споживати вдвічі більше електроенергії порівняно з сучасними енергоефективними моделями.

Перехід на економніші пристрої — ще один варіант, як знизити навантаження на сімейний бюджет.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.