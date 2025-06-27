Президент Украины считает, что нужно обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на различных должностях.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проведение проверок бизнеса в Украине. Об этом он сказал на "Форуме власти и бизнеса: от диалога к партнерству" в Киеве в пятницу, 27 апреля.

"Я уже поручил готовить решение по длительному мораторию на проверки бизнеса. Так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях", - заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что Украина может быть значительно сильнее в экономическом плане, но для этого нужны рамки регулирования.

"Нужны условия, четкие рамки для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире", - добавил глава государства.

Зеленский расширил состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства и подписал соответствующий указ.

По словам Владимира Зеленского, украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40 % оружия для защиты нашей независимости. Украинские инновации, в частности инновационные решения предпринимателей, позволяют технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны.

"Благодаря украинскому предпринимательству и всем тем условиям, которые мы создали как государство, возникла и фактически новая отрасль нашего отечественного производства, которая стала сразу одной из передовых в мире, и это – производство дронов разных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас", – напомнил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для устойчивости Украины также важен экономический рост. Именно поэтому нужен диалог государства с предпринимателями, программы поддержки бизнеса и привлечение инвестиций.

Владимир Зеленский отметил, что впервые в своей истории Украина реализует системную работу со странами-партнерами для инвестиций в производство оружия. Он даже упомянул о "миллиардах долларов инвестиций".

"Наша международная работа и решения партнеров о долгосрочных программах поддержки Украины говорят о том, что мир верит в нас, мир верит в Украину. И это важно для защиты Украины, для нашей армии, для всех наших людей, и в частности для бизнеса", – сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что даже в условиях войны Украина может опираться на своих предпринимателей – от безопасности до повседневной жизни людей.

Напомним, ранее президент Украины говорил, что Украина способна производить ежегодно примерно 8 миллионов дронов различных типов, но денег на весь этот объем не хватает. В то же время Россия использует не только собственные нефтяные доходы, но и ресурсы Ирана и КНДР, а также коррумпированные связи с другими странами.

Также Зеленский предупредил, что уже через пять лет Россия может напасть на страну НАТО, чтобы проверить на прочность альянс. Он пояснил, что Кремлю нужны будут новая армия и отмена санкций для этого.