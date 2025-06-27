Зеленський анонсував мораторій на перевірки бізнесу: що відомо

Президент України вважає, що потрібно убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах.

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Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в Україні. Про це він сказав на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" в Києві в п'ятницю, 27 квітня.

"Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах", — заявив Зеленський.

Президент України сказав, що Україна може бути значно сильнішою в економічному плані, але для цього потрібні рамки регулювання.

"Потрібні умови, чіткі рамки для державного втручання, мінімальне і раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі", — додав глава держави.

Зеленський розширив склад Ради з питань підтримки підприємництва та підписав відповідний указ.

За словами Володимира Зеленського, український бізнес разом із державою забезпечує понад 40 % зброї для захисту нашої незалежності. Українські інновації, зокрема інноваційні рішення підприємців, дають змогу технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни.

"Завдяки українському підприємництву й усім тим умовам, які ми створили як держава, виникла і фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, і це — виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз", — нагадав президент України.

Зеленський підкреслив, що для стійкості України також важливе економічне зростання. Саме тому потрібен діалог держави з підприємцями, програми підтримки бізнесу та залучення інвестицій.

Володимир Зеленський зазначив, що вперше у своїй історії Україна реалізує системну роботу з країнами-партнерами для інвестицій у виробництво зброї. Він навіть згадав про "мільярди доларів інвестицій".

"Наша міжнародна робота і рішення партнерів про довгострокові програми підтримки України говорять про те, що світ вірить у нас, світ вірить в Україну. І це важливо для захисту України, для нашої армії, для всіх наших людей, і зокрема для бізнесу", — сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що навіть в умовах війни Україна може спиратися на своїх підприємців — від безпеки до повсякденного життя людей.

Нагадаємо, раніше президент України говорив, що Україна здатна виробляти щорічно приблизно 8 мільйонів дронів різних типів, але грошей на весь цей обсяг не вистачає. Водночас Росія використовує не лише власні нафтові доходи, а й ресурси Ірану та КНДР, а також корумповані зв'язки з іншими країнами.

Також Зеленський попередив, що вже через п'ять років Росія може напасти на країну НАТО, щоб перевірити на міцність альянс. Він пояснив, що Кремлю потрібні будуть нова армія і скасування санкцій для цього.