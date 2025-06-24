Украина способна производить 8 миллионов дронов в год, но не хватает денег, — Зеленский (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский ВПК имеет потенциал в более 44 миллиардов долларов, но производство урезает почти вдвое отсутствие финансирования. В то же время Россия не имеет ни одной ракеты, в которой не нашлось бы иностранных компонентов.

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"Мы все понимаем, что это долговременная угроза. И эта долговременная угроза — это Россия. Но в реальности мы не просто сами стоим перед Россией, мы противодействуем государственным и негосударственным деятелям, которые поддерживают эту агрессию", — сказал политик в своем обращении к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах 24 июня.

По его словам, эта "сеть" кроме самой РФ включает КНДР, Иран, китайские компании и "много-много схем" в мире. Приоритеты Украины четкие — совместное производство оружия и санкции против компаний, которые сотрудничают с врагом. Ключевыми вопросами по производству являются инвестиции и технологии. Зеленский сообщил, что потенциал украинского оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов.

"Это почти тысяча военных средств — от артиллерии до дронов, передовых средств ведения ракетной войны, ракет. Но около 40% этого потенциала не имеет должного финансирования. Это проблема", — подчеркнул он.

Президент пояснил, что Украина способна производить ежегодно примерно 8 миллионов дронов различных типов, но денег на весь этот объем не хватает. В то же время Россия использует не только собственные нефтяные доходы, но и ресурсы Ирана и КНДР, а также коррумпированные связи с другими странами.

"Поэтому наша объединенная солидарность — это лучший ответ на российскую боевую и военную сеть", — подчеркнул Зеленский.

Он призвал партнеров увеличить инвестирование в совместное с Украиной производство оружия. При этом лидер заверил, что все оружие, которое украинцы будут производить, станет частью системы безопасности в Европе.

Зеленский заявил, что нет признаков желания у президента РФ Владимира Путина остановить войну. По его словам, Россия отвергает все мирные предложения, в том числе те, которые поступают от США. Украинская разведка в то же время подтверждает, что РФ планирует новые военные операции на территории НАТО. Президент призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

"Лучше сдержать Россию там, где война началась", — отметил он.

Политик добавил, что нет ни одного выдающегося российского оружия, которое бы изготавливалось без оборудования или компонентов из других стран. Иностранные детали можно найти в каждой ракете и в большинстве дронов, которые применяют ВС РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что устал от войны в Украине и "всегда готов" передать власть.

Также Зеленский предупредил, что уже через пять лет Россия может напасть на страну НАТО, чтобы проверить на прочность альянс. Он пояснил, что Кремлю нужны будут новая армия и отмена санкций для этого.