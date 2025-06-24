Україна здатна виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але бракує грошей, — Зеленський (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що український ВПК має потенціал у понад 44 мільярди доларів, але виробництво урізає майже вдвічі відсутність фінансування. Водночас Росія не має жодної ракети, в якій не знайшлося б іноземних компонентів.

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"Ми всі розуміємо, що це довготривала загроза. І ця довготривала загроза — це Росія. Але в реальності ми не просто самі стоїмо перед Росією, ми протидіємо державним і недержавним діячам, які підтримують цю агресію", — сказав політик у своєму зверненні до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах 24 червня.

З його слів, ця "мережа" окрім самої РФ включає КНДР, Іран, китайські компанії й "багато-багато схем" у світі. Пріоритети України чіткі — спільне виробництво зброї та санкції проти компаній, які співпрацюють з ворогом. Ключовими питаннями щодо виробництва є інвестиції та технології. Зеленський повідомив, що потенціал українського оборонного виробництва перевищує 44 мільярди доларів.

"Це майже тисяча військових засобів — від артилерії до дронів, передових засобів ведення ракетної війни, ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема", — підкреслив він.

Президент пояснив, що Україна спроможна виробляти щороку приблизно 8 мільйонів дронів різних типів, але грошей на увесь цей обсяг не вистачає. Водночас Росія використовує не лише власні нафтові доходи, але й ресурси Ірану та КНДР, а також корумповані зв’язки з іншими країнами.

"Тому наша об’єднана солідарність — це найкраща відповідь на російську бойову та військову мережу", — наголосив Зеленський.

Він закликав партнерів збільшити інвестування у спільне з Україною виробництво зброї. При цьому лідер запевнив, що уся зброя, яку українці вироблятимуть, стане частиною системи безпеки в Європі.

Зеленський заявив, що немає ознак бажання у президента РФ Володимира Путіна зупинити війну. З його слів, Росія відкидає усі мирні пропозиції, в тому числі ті, які надходять від США. Українська розвідка в той самий час підтверджує, що РФ планує нові військові операції на території НАТО. Президент закликав європейські країни збільшити витрати на оборону.

"Краще стримати Росію там, де війна почалася", — зауважив він.

Політик додав, що немає жодної визначної російської зброї, яка б виготовлялася без обладнання або компонентів з інших країн. Іноземні деталі можна знайти в кожній ракеті й в більшості дронів, які застосовують ЗС РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що втомився від війни в Україні й "завжди готовий" передати владу.

Також Зеленський попередив, що вже за п’ять років Росія може напасти на країну НАТО, щоб перевірити на міцність альянс. Він пояснив, що Кремлю потрібні будуть нова армія та скасування санкцій для цього.