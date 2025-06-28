Украинцам рассказали, каким будет курс доллара и евро в июле: подробности

В течение первой недели июля валютный рынок Украины не претерпит изменений, считает финансист Тарас Лесовой. По мнению банкира, ни доллар США, ни евро не будут колебаться из-за гибкой управляемости и незначительных колебаний из-за внешних факторов.

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В начале июля текущего года, курсы основных иностранных валют не претерпят значительных изменений. Несмотря на внешние мировые факторы, украинские покупатели не почувствуют значительных изменений в цене при купле-продаже доллара США и евро, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, валютная динамика будет сохраняться в пределах уже сложившихся тенденций, а рынок продолжит функционировать в обычном режиме с незначительными колебаниями. Он указывает, что сейчас на рынке происходит постепенное выравнивание курсов в течение нескольких недель.

Господин Лесовой убежден. что курс доллара США будет колебаться в пределах 41,4 — 41,9 грн, а мировая конъюнктура "не окажет серьезного давления на национальный рынок". В то же время евро, по мнению финансиста, останется в соотношении 1,12-1,15 доллара за 1 евро.

Эксперт отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном продолжит влиять на мировые энергетические рынки, что будет отражаться на валютном рынке. Однако это не приведет к значительным потрясениям: колебания могут быть, но они останутся в допустимых пределах.

Господин Лесовой заключает, что начало июля станет логическим продолжением ситуации на рынке, которая сложилась в июне — цены на доллар США останутся неизменными, тогда как евро продолжит демонстрировать стабильный уровень, коррелируясь с изменениями на мировых рынках.

Курс валют в июле: прогноз эксперта

Курс доллара США: 41,5-41,9 грн на межбанке и 41,6-42 грн на наличном рынке;

41,5-41,9 грн на межбанке и 41,6-42 грн на наличном рынке; Курс евро: 46,5-48,5 грн на обоих сегментах рынка;

46,5-48,5 грн на обоих сегментах рынка; Разница между курсами: практически отсутствует;

практически отсутствует; Колебания: 1-1,5% от начальных значений.

Ранее сообщалось, в какую валюту лучше инвестировать украинцам в 2025 году. Евро выглядит более перспективным для инвестиций, чем доллар. В то же время американская валюта до сих пор остается актуальным для сохранения стоимости.

Впоследствии стало известно, что средний курс евро пересек отметку в 49 гривен. По данным на 27 июня, средний курс доллара в украинских банках удерживается на уровне 41,85 гривны, тогда как евро подорожал на 10 копеек и составил 49,10 гривны.