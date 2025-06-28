Українцям розповіли, яким буде курс долара та євро у липні: подробиці

Протягом першого тижня липня валютний ринок України не зазнає змін, вважає фінансист Тарас Лєсовий. На думку банкіра, ані долар США, ані євро не будуть коливатися через гнучку керованість та незначні коливання через зовнішні фактори.

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На початку липня поточного року, курси основних іноземних валют не зазнають значних змін. Попри зовнішні світові фактори, українські покупці не відчують значних змін у ціні при купівлі-продажі долара США та євро, відзначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна.

За його словами, валютна динаміка зберігатиметься в межах вже сформованих тенденцій, а ринок продовжить функціонувати у звичному режимі з незначними коливаннями. Він вказує, що наразі на ринку відбувається поступове вирівнювання курсів протягом кількох тижнів.

Пан Лєсовий переконаний. що курс долара США коливатиметься в межах 41,4 — 41,9 грн, а світова кон’юнктура "не спричинить серйозного тиску на національний ринок". Водночас євро, на думку фінансиста, залишиться у співвідношенні 1,12–1,15 долара за 1 євро.

Експерт відзначає, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном продовжить впливати на світові енергетичні ринки, що відображатиметься на валютному ринку. Однак це не призведе до значних потрясінь: коливання можуть бути, але вони залишаться в допустимих межах.

Пан Лєсовий підсумовує, що початок липня стане логічним продовженням ситуації на ринку, яка склалася у червні — ціни на долар США залишаться незмінними, тоді як євро продовжить демонструвати стабільний рівень, корелюючись до змін на світових ринках.

Курс валют у липні: прогноз експерта

Курс долара США: 41,5–41,9 грн на міжбанку та 41,6–42 грн на готівковому ринку;

41,5–41,9 грн на міжбанку та 41,6–42 грн на готівковому ринку; Курс євро: 46,5–48,5 грн на обох сегментах ринку;

46,5–48,5 грн на обох сегментах ринку; Різниця між курсами: практично відсутня;

практично відсутня; Коливання: 1–1,5% від початкових значень.

Раніше повідомлялося, у яку валюту краще інвестувати українцям у 2025 році. Євро виглядає перспективнішим для інвестицій, ніж долар. Водночас американська валюта досі залишається актуальним для збереження вартості.

Згодом стало відомо, що середній курс євро перетнув позначку в 49 гривень. За даними на 27 червня, середній курс долара в українських банках утримується на рівні 41,85 гривні, тоді як євро подорожчав на 10 копійок і становив 49,10 гривні.