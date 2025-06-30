Можно хорошо сэкономить: какие льготы положены пенсионерам в Украине

Украинские пенсионеры могут пользоваться рядом социальных льгот, в том числе правом на бесплатный проезд в отдельных видах общественного транспорта.

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Пенсионерам предоставлено право на бесплатный проезд в отдельных видах городского транспорта. Однако это не распространяется на услуги такси, которые оплачиваются на общих основаниях. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Пенсионеры могут пользоваться правом бесплатного проезда в пригородных поездах. Кроме того, они имеют доступ к бесплатной юридической помощи.

В перечень таких услуг входят, в частности:

профессиональная консультация;

защита прав лица;

защита интересов и их представление.

Пенсионеры по возрасту имеют право на освобождение от уплаты земельного налога. Однако эта льгота предоставляется только в случае, если земельный участок не превышает установленных нормативов:

участок площадью до 0,01 гектара используется для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

Лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов, в зависимости от типа населенного пункта следующие:

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.