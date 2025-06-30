Можно хорошо сэкономить: какие льготы положены пенсионерам в Украине
Украинские пенсионеры могут пользоваться рядом социальных льгот, в том числе правом на бесплатный проезд в отдельных видах общественного транспорта.
Пенсионерам предоставлено право на бесплатный проезд в отдельных видах городского транспорта. Однако это не распространяется на услуги такси, которые оплачиваются на общих основаниях. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".
Пенсионеры могут пользоваться правом бесплатного проезда в пригородных поездах. Кроме того, они имеют доступ к бесплатной юридической помощи.
В перечень таких услуг входят, в частности:
- профессиональная консультация;
- защита прав лица;
- защита интересов и их представление.
Пенсионеры по возрасту имеют право на освобождение от уплаты земельного налога. Однако эта льгота предоставляется только в случае, если земельный участок не превышает установленных нормативов:
- участок площадью до 0,01 гектара используется для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.
Лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов, в зависимости от типа населенного пункта следующие:
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.
В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.