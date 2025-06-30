Можна добре заощадити: які пільги передбачені пенсіонерам в Україні

Українські пенсіонери можуть користуватися низкою соціальних пільг, зокрема правом на безкоштовний проїзд в окремих видах громадського транспорту.

Related video

Пенсіонерам надано право на безоплатний проїзд в окремих видах міського транспорту. Однак це не поширюється на послуги таксі, які оплачуються на загальних підставах. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Пенсіонери можуть користуватися правом безоплатного проїзду в приміських поїздах. Крім того, вони мають доступ до безоплатної юридичної допомоги.

До переліку таких послуг входять, зокрема:

професійна консультація;

захист прав особи;

захист інтересів та їх представлення.

Пенсіонери за віком мають право на звільнення від сплати земельного податку. Однак ця пільга надається тільки в разі, якщо земельна ділянка не перевищує встановлених нормативів:

ділянка площею до 0,01 гектара використовується для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 гектара — для садівництва;

до 2 гектарів — для ведення особистого селянського господарства;

до 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва.

Ліміти ділянок на будівництво та обслуговування житлових будинків, залежно від типу населеного пункту такі:

до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.