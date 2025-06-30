Для выхода на пенсию: дети могут докупить стаж своим родителям

В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет при условии наличия не менее 32 лет страхового стажа.

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При его недостатке недостающие годы можно компенсировать — самостоятельно оплатив взносы через налоговую службу или онлайн на сайте Пенсионного фонда. Такая возможность предоставляется всем, кто хочет повысить размер своей будущей пенсии. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Такие категории украинцев могут приобрести недостающие годы страхового стажа:

трудоустроенные за рубежом, однако хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем.

делающие взносы за себя или за другого человека, если тот не является пенсионером.

Заключить договор и вносить страховые взносы разрешается как за себя, так и за другого человека, при условии, что он ещё не вышел на пенсию. Приобрести можно лишь те годы стажа, которые приходятся на период с 2004 года и только за те отрезки времени, когда лицо не было официально застраховано:

не работало официально;

не было зарегистрировано как ФЛП.

Если человек имел статус застрахованного лица, но не платил ЕСВ (например, во время декрета или обучения) – купить стаж за эти периоды невозможно. Заключить договор можно двумя способами, а именно:

лично: обратитесь в отделение налоговой или Пенсионного фонда;

онлайн: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Чтобы заключить договор онлайн, необходимо:

авторизуйтесь в личном кабинете (через КЭП, Дія.Підпис или GOV.ID);

войдите в раздел "Коммуникация с ПФУ", а затем "Договор на добровольное участие";

заполните данные лица, за которое будут осуществлены взносы;

укажите, кто будет платить – вы лично или другое лицо;

подпишите договор электронной подписью и отправьте его;

проведите оплату через Portmone или другой платежный сервис.

В 2025 году минимальная заработная плата составляет 8 000 грн, а минимальный страховой взнос — 22 % от этой суммы, что эквивалентно 1 760 грн в месяц. Размер взноса напрямую зависит от длительности приобретённого периода:

1 месяц — 3 520 грн (оплата удвоена, поскольку это добровольное участие);

оплату нужно осуществить одной суммой в течение 10 дней с момента подписания договора;

если договор заключается на год и более — разрешена ежемесячная уплата по 1 760 грн.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.