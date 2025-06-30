Для виходу на пенсію: діти можуть докупити стаж своїм батькам

У 2025 році українці зможуть вийти на пенсію в 60 років за умови наявності не менше 32 років страхового стажу.

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У разі його нестачі відсутні роки можна компенсувати — самостійно сплативши внески через податкову службу або онлайн на сайті Пенсійного фонду. Така можливість надається всім, хто хоче підвищити розмір своєї майбутньої пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Такі категорії українців можуть придбати відсутні роки страхового стажу:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії в майбутньому.

які роблять внески за себе або за іншу людину, якщо та не є пенсіонером.

Укласти договір і вносити страхові внески дозволяється як за себе, так і за іншу людину, за умови, що вона ще не вийшла на пенсію. Придбати можна лише ті роки стажу, які припадають на період з 2004 року і тільки за ті відрізки часу, коли особа не була офіційно застрахована:

не працювало офіційно;

не було зареєстровано як ФОП.

Якщо людина мала статус застрахованої особи, але не сплачувала ЄСВ (наприклад, під час декрету чи навчання) — купити стаж за ці періоди неможливо. Укласти договір можна двома способами, а саме:

особисто: зверніться до відділення податкової або Пенсійного фонду;

онлайн: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Щоб укласти договір онлайн, необхідно:

авторизуйтеся в особистому кабінеті (через КЕП, Дія.Підпис або GOV.ID);

увійдіть у розділ "Комунікація з ПФУ", а потім "Договір на добровільну участь";

заповніть дані особи, за яку буде здійснено внески;

вкажіть, хто платитиме — ви особисто чи інша особа;

підпишіть договір електронним підписом і надішліть його;

проведіть оплату через Portmone або інший платіжний сервіс.

У 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн, а мінімальний страховий внесок — 22 % від цієї суми, що еквівалентно 1 760 грн на місяць. Розмір внеску безпосередньо залежить від тривалості придбаного періоду:

1 місяць — 3 520 грн (оплата подвоєна, оскільки це добровільна участь);

оплату потрібно здійснити однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання договору;

якщо договір укладається на рік і більше — дозволена щомісячна сплата по 1 760 грн.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.