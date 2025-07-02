Пенсия по инвалидности: могут ли гражданские получить выплату вследствие войны

Пенсия по инвалидности, связанная с последствиями войны, может назначаться не только военным. На такую помощь имеют право и гражданские лица, если они получили увечья в зоне боевых действий, участвовали в АТО или были ранены во время протестов 2013–2014 годов.

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Прежде всего необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов. Среди обязательных — заявление, паспорт, а также при наличии — свидетельства о рождении детей. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Кроме того, придется взять еще следующее:

идентификационный код,

трудовую книжку, или другие документы, подтверждающие стаж и доход,

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны,

фотографию (для оформления пенсионного удостоверения).

Пенсия по инвалидности, полученной в результате войны, назначается с даты установления инвалидности — при условии, что заявление подано в течение трех месяцев. Если же обращение поступило позже этого срока, выплаты назначаются с даты подачи заявления.

Размер пенсии по инвалидности вследствие войны составляет: I группа – 16 847 гривен, II группа – 13 822 гривен и III группа – 9 478 гривен.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напоминаем, в апреле эксперт Сергей Коробкин объяснил, в каких случаях лучше выбрать пенсию по инвалидности, чем пенсию по возрасту.