Пенсія по інвалідності: чи можуть цивільні отримати виплату внаслідок війни

Пенсія по інвалідності, пов'язана з наслідками війни, може призначатися не тільки військовим. На таку допомогу мають право і цивільні особи, якщо вони дістали каліцтва в зоні бойових дій, брали участь в АТО або були поранені під час протестів 2013-2014 років.

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Насамперед необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати пакет документів. Серед обов'язкових — заява, паспорт, а також за наявності — свідоцтва про народження дітей. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Крім того, доведеться взяти ще таке:

ідентифікаційний код,

трудову книжку, або інші документи, що підтверджують стаж і дохід,

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,

фотокартку (для оформлення пенсійного посвідчення).

Пенсія по інвалідності, отриманій унаслідок війни, призначається з дати встановлення інвалідності — за умови, що заяву подано протягом трьох місяців. Якщо ж звернення надійшло пізніше цього терміну, виплати призначаються з дати подання заяви.

Розмір пенсії по інвалідності внаслідок війни становить: I група — 16 847 гривень, II група — 13 822 гривень і III група — 9 478 гривень.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.