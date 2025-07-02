Пенсія по інвалідності: чи можуть цивільні отримати виплату внаслідок війни
Пенсія по інвалідності, пов'язана з наслідками війни, може призначатися не тільки військовим. На таку допомогу мають право і цивільні особи, якщо вони дістали каліцтва в зоні бойових дій, брали участь в АТО або були поранені під час протестів 2013-2014 років.
Насамперед необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати пакет документів. Серед обов'язкових — заява, паспорт, а також за наявності — свідоцтва про народження дітей. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
Крім того, доведеться взяти ще таке:
- ідентифікаційний код,
- трудову книжку, або інші документи, що підтверджують стаж і дохід,
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,
- фотокартку (для оформлення пенсійного посвідчення).
Пенсія по інвалідності, отриманій унаслідок війни, призначається з дати встановлення інвалідності — за умови, що заяву подано протягом трьох місяців. Якщо ж звернення надійшло пізніше цього терміну, виплати призначаються з дати подання заяви.
Розмір пенсії по інвалідності внаслідок війни становить: I група — 16 847 гривень, II група — 13 822 гривень і III група — 9 478 гривень.
Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.
Нагадуємо, у квітні експерт Сергій Коробкін пояснив, у яких випадках краще обрати пенсію за інвалідністю, ніж пенсію за віком.