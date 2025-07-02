Всего четыре дня в неделю: где в Европе можно меньше работать

В последние годы идея четырехдневной рабочей недели активно обсуждается во многих странах. Этот формат работы предлагает немало преимуществ как для сотрудников, так и для компаний.

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В связи с этим некоторые страны уже приняли законы о внедрении такой модели, а другие проводят пилотные проекты, чтобы всесторонне оценить ее эффективность. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Бельгия

Эта европейская страна стала первой, кто в 2022 году законодательно утвердил четырехдневную рабочую неделю. При этом сотрудники по-прежнему должны отрабатывать 40 часов в неделю, однако теперь имеют возможность распределить их всего на четыре рабочих дня.

Германия

В рамках инициативы 41 компания приняла участие в шестимесячной пилотной программе по переходу на четырехдневную рабочую неделю, которая проходила с 2023 по 2024 год. Полученные результаты оказались обнадеживающими, и в результате многие организации решили продолжить использование этой модели.

Польша

С 30 июня 2025 года в стране стартует пилотный проект по сокращению рабочего времени при сохранении уровня заработной платы.

Исландия

В период с 2015 по 2019 год в стране проводились многочисленные эксперименты по сокращению продолжительности рабочей недели. К 2022 году более 51% сотрудников уже работали по четырехдневному графику.

Дания

Несмотря на то, что официально в стране не установлена четырехдневная рабочая неделя, средняя продолжительность рабочей недели здесь составляет всего 37 часов.

Франция

С 1995 года во Франции введена 35-часовая рабочая неделя, которая существенно короче привычной 40-часовой. Несмотря на отсутствие официального закрепления четырехдневной рабочей недели в законодательстве, около 10 000 сотрудников уже работают по такому графику.

Португалия

Эта страна стала одной из последних, кто приступил к экспериментам с четырехдневной рабочей неделей.

Испания

В 2023 году в Валенсии стартовал пилотный проект, охвативший 360 000 работников. Правительство объявило о запуске трехлетней программы испытаний, цель которой — стимулировать компании к активному внедрению этой практики.

Нидерланды

Эта страна имеет самую короткую среднюю рабочую неделю в мире – 29 часов. Согласно действующему трудовому законодательству, граждане имеют право работать на условиях неполного рабочего времени, если работодатели не против.

Великобритания

В 2022 году в Британии состоялся крупнейший в мире эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, в котором приняли участие более 60 компаний и почти 3 000 работников. Успех побудил многие компании-участницы ввести такую модель работы на постоянной основе.

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